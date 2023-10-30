Но средняя цена реализации выросла на 6%.

На прошлой неделе мы по горячим следам успели изучить динамику выручки Intel в мобильном и настольном сегментах рынка ПК. Общая выручка компании сократилась на 8% до $14,2 млрд, в клиентском сегменте она упала на 3% до $7,9 млрд. В мобильном сегменте выручка даже выросла на 2% до $4,5 млрд, в настольном она сократилась на 14,6% до $2,75 млрд по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

реклама

Источник изображения: Intel

В квартальной отчётности Intel на этот счёт содержатся более подробные сведения. После изучения документов становится известно, что объёмы поставок компонентов для ноутбуков в третьем квартале увеличились на 8% в натуральном выражении, поскольку ситуация с затовариванием складов начала улучшаться. При этом средняя цена реализации мобильных компонентов Intel снизилась на 5% из-за роста доли процессоров с небольшим количеством ядер и роста спроса со стороны образовательного сектора, который концентрируется на более доступных моделях. Сказалось и наличие на складах некоторого количества процессоров прошлого поколения, которые продавались по более низким ценам, чем актуальные модели.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настольном сегменте объёмы поставок продукции Intel сократились на 19%, но средняя цена реализации при этом выросла на 6%, поскольку структура спроса в корпоративном и игровом сегментах этому способствовала. Отметим, что подобная тенденция для продукции Intel давно характерна — поставки сокращаются, но цены растут.