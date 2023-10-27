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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручка Intel в настольном сегменте сократилась на 14,6%
Но выросла на пару процентов в мобильном.

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Общая выручка Intel по итогам третьего квартала сократилась в годовом сравнении на 8% до $14,2 млрд, но в клиентском сегменте в целом она упала только на 3% до $7,9 млрд. Именно он по-прежнему формирует более половины всей выручки Intel, а потому во многом определяет динамику финансовых показателей компании. Что характерно, в настольном сегменте Intel в третьем квартале выручила не более $2,75 млрд, и в годовом сравнении эта сумма сократилась на 14,6%. Зато мобильный сегмент принёс компании $4,5 млрд выручки по итогам третьего квартала, и соответствующая сумма смогла вырасти на пару процентов в не самых благоприятных рыночных условиях.

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Источник изображения: Intel

С точки зрения операционной прибыли клиентский сегмент вообще стал для Intel главным её источником ($2,07 млрд), и если бы не потери на других направлениях, то квартал завершился бы для компании без операционных убытков, но они в любом случае были достаточно скромными — всего $8 млн. Чистые убытки Intel по итогам периода достигла $985 млн. В серверном сегменте выручка снизилась на 10% до $3,8 млрд, на направлении сетевых решений и периферийных вычислений — на 32% до $1,5 млрд. Только Mobileye и контрактное подразделение Intel смогли увеличить выручку: на 18% до скромных $530 млн в первом случае, и на внушительные 299% до $311 млн во втором. Впрочем, контрактный бизнес для Intel по итогам квартала всё равно остался убыточным — на операционном уровне он принёс $86 млн потерь.

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В четвёртом квартале Intel рассчитывает увеличить выручку до $15,2 млрд в среднем, что будет соответствовать приросту на 8% в годовом сравнении. Норма прибыли должна вырасти на 2,7 процентных пункта до 46,5%. В третьем квартале текущего года этот показатель ограничивался 45,8% и оставался на уровне третьего квартала прошлого года. При этом по итогам отчётного периода Intel смогла превзойти прогнозы руководства по выручке, норме прибыли и удельному доходу на одну акцию.

#intel #аналитика #финансы
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