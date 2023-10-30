Ещё в прошлом году.

Известная своими откровениями о 7-нм процессоре HiSilicon Kirin в составе смартфонов семейства Huawei Mate 60, представленных в начале осени, компания TechInsights на прошлой неделе продолжила трубить на весь мир о достижениях китайской полупроводниковой продукции, тем самым создавая условия для дальнейшего усугубления санкций США. В поле зрения исследователей попала твердотельная память типа QLC 3D NAND производства YMTC — китайской компании, которая уже несколько лет находится под санкциями США.

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Источник изображения: TechInsights

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О готовности выпускать 232-слойную память типа QLC 3D NAND китайский производитель заявил ещё год назад, но о фактических поставках соответствующих чипов судить было сложно, ведь ситуация с экспортными ограничениями с тех пор планомерно усугублялась. Представителям TechInsights удалось найти 232-слойную память YMTC в составе накопителей ZhiTai Ti600 объёмом 1 Тбайт, выпуск которых был налажен в июле этого года. Кристалл памяти QLC 3D NAND внутри этого накопителя обладает самой высокой на рынке плотностью хранения информации в 19,8 Гбит на квадратный миллиметр площади. Конкуренты либо просто делают ставку на чипы другого поколения, либо ещё не освоили выпуск такой памяти. Для китайской компании это заметный прорыв, но он лишь усиливает желание геополитических оппонентов КНР вводить дополнительные ограничения.