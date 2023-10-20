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Для поставщиков разных типов литографического оборудования третий квартал оказался не таким провальным, как мог бы, потому что китайские компании буквально скупали всё, что было им доступно. Как пояснил в интервью Nikkei Asian Review генеральный директор ASML Петер Веннинк (Peter Wennink), клиенты компании обычно формируют заказы на поставку оборудования как минимум за год, но в третьем квартале получатели оборудования за пределами КНР во многих случаях воздерживались от закупок литографических сканеров этой марки, поскольку сомневались в необходимости дальнейшего расширения производственных мощностей с прежней интенсивностью. Взяв паузу в закупках оборудования, они тем самым позволили Китаю отчасти наверстать упущенное, поскольку на протяжении нескольких предыдущих лет данное направление компанией ASML обслуживалось лишь менее чем на 50% от потребностей местных клиентов.
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В итоге в третьем квартале китайские клиенты обеспечили до 46% всей выручки ASML, тогда как во втором квартале доля не превышала 24%. В случае с американской компанией Lam Research, тоже поставляющей оборудование для обработки кремниевых пластин, доля выручки на китайском направлении в третьем квартале последовательно выросла с 26 до 48%, и в текущем квартале она приблизится к 50%, как считают в компании. Другими словами, в третьем квартале китайские производители чипов импортным оборудованием закупались по полной программе — разумеется, с учётом действующих санкций США и Нидерландов.
ASML ожидает, что в обозримой перспективе свежие санкции США лишат её примерно 10–15% выручки на китайском направлении, а для Lam Research ухудшения условий в этом месяце вообще не произошло, поскольку основные изменения имели место год назад. При этом клиенты ASML в Китае будут ограничены в способности наращивать объёмы выпуска 28-нм продукции из-за новых правил экспортного контроля США.