ASML и Lam Research этому были только рады.

Для поставщиков разных типов литографического оборудования третий квартал оказался не таким провальным, как мог бы, потому что китайские компании буквально скупали всё, что было им доступно. Как пояснил в интервью Nikkei Asian Review генеральный директор ASML Петер Веннинк (Peter Wennink), клиенты компании обычно формируют заказы на поставку оборудования как минимум за год, но в третьем квартале получатели оборудования за пределами КНР во многих случаях воздерживались от закупок литографических сканеров этой марки, поскольку сомневались в необходимости дальнейшего расширения производственных мощностей с прежней интенсивностью. Взяв паузу в закупках оборудования, они тем самым позволили Китаю отчасти наверстать упущенное, поскольку на протяжении нескольких предыдущих лет данное направление компанией ASML обслуживалось лишь менее чем на 50% от потребностей местных клиентов.

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Источник изображения: Panasonic

В итоге в третьем квартале китайские клиенты обеспечили до 46% всей выручки ASML, тогда как во втором квартале доля не превышала 24%. В случае с американской компанией Lam Research, тоже поставляющей оборудование для обработки кремниевых пластин, доля выручки на китайском направлении в третьем квартале последовательно выросла с 26 до 48%, и в текущем квартале она приблизится к 50%, как считают в компании. Другими словами, в третьем квартале китайские производители чипов импортным оборудованием закупались по полной программе — разумеется, с учётом действующих санкций США и Нидерландов.

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ASML ожидает, что в обозримой перспективе свежие санкции США лишат её примерно 10–15% выручки на китайском направлении, а для Lam Research ухудшения условий в этом месяце вообще не произошло, поскольку основные изменения имели место год назад. При этом клиенты ASML в Китае будут ограничены в способности наращивать объёмы выпуска 28-нм продукции из-за новых правил экспортного контроля США.