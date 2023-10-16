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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В Японии создаётся оборудование, позволяющее выпускать 400-слойную память типа 3D NAND
Оно повысит производительность профильных линий.

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Как поясняет ресурс Nikkei Asian Review, сейчас на рынке оборудования для травления кремниевых пластин лидерами являются американская Lam Research, которая контролирует половину сегмента, а также японская Tokyo Electron, которой досталась примерно четверть. При этом в сфере оборудования для травления отверстий под вертикальные межсоединения в чипах памяти типа 3D NAND сейчас весь рынок контролируется компанией Lam Research.

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Источник изображения: Samsung Electronics

В июне этого года японская Tokyo Electron сообщила, что смогла разработать перспективную технологию травления отверстий в чипах 3D NAND, которая не только ускоряет обработку кремниевых пластин в два с половиной раза, но и позволяет в перспективе освоить выпуск 400-слойной памяти данного типа. Оборудование, которое будет использовать этот метод, одновременно оказывает и менее пагубное воздействие на окружающую среду, как отмечают японские разработчики.

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К 2025 году производители памяти начнут обновлять парк оборудования для перехода на новый технологический уровень. Тогда-то Tokyo Electron и рассчитывает если не подмять по себя рынок, то хотя бы значительно его перекроить. Через пару лет, как считает японский поставщик оборудования, производители памяти смогут освоить выпуск 400-слойных чипов 3D NAND.

#полупроводники #литографическое производство #3d nand
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