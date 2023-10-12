Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Тайваньские компании пока не продлили срок действия упрощённых условий поставки оборудования в Китай
Данные условия способны предоставить только власти США.

реклама

Со слов южнокорейских чиновников на этой неделе стало известно, что Samsung Electronics и SK hynix получили бессрочное право поставлять в Китай всё необходимое для деятельности своих местных предприятий оборудование без отдельных согласований с американскими чиновниками. Как считается, тайваньская TSMC с прошлого октября тоже пользуется подобными льготами, но срок их действия истечёт со дня на день, а определённости в вопросе их продления пока нет.

Агентство Reuters сообщает, что министр экономики Ван Мэйхуа (Wang Mei-hua) подтвердила отсутствие данных об увеличении срока действия существующих послаблений для компаний с Тайваня. Будут ли приняты соответствующие изменения по примеру ситуации с корейскими компаниями, должны определить американские чиновники, как пояснила тайваньская чиновница.

реклама

Источник изображения: Reuters

рекомендации
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

TSMC располагает в Китае предприятием по выпуску 28-нм чипов, и для его модернизации рано или поздно потребуется оборудование, ввоз которого в Китай ограничивается мерами экспортного контроля США. С прошлой осени в отношении подобной активности со стороны TSMC действовал льготный режим, как подтвердила министр торговли Тайваня, но будет ли он продлён в этом году, зависит исключительно от властей США, по словам чиновницы.

#samsung #сша #tsmc #китай #санкции #тайвань #sk hynix
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Власти США близки к принятию новых ограничений на поставку ускорителей вычислений в Китай
Samsung готовит дебют памяти типа HBM4 к 2025 году
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Мои впечатления от сборки с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090 спустя 8 месяцев
95
Forbes: российские "Ланцеты" стали серьёзной проблемой для Украины
1
США представили мини-танк Ripsaw в конфигурации для ПВО - подробности необычного решения
4
"Кандиша: Демон мести" - добротный, но не оригинальный фильм ужасов из Франции
1
GPU-L — справочник по видеокартам у вас в телефоне
3
Российский “Летающий Чернобыль” разработан для преодоления американской обороны
6
Обзор умного лотка для домашних животных PAWBBY Self-Cleaning Cat Litter Box
15
MGCS: На фоне СВО Франция и Германия форсировали разработку танка нового поколения
2
Sony представила обновленную версию Sony PlayStation 5
14
На Западе крайне обеспокоены оживлением железнодорожного сообщения между КНДР и Россией
2

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:57
Никогда его не устанавливал, оперативку только занимает, хотя не, как-то промахнулся и забыл убрать галочку, драйвер установился, а это говно выдало ошибку.
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
12:56
Бизнесмен Михаил Фридман вернулся из Израиля в Россию, так как является гражданином РФ и может беспрепятственно приезжать и жить в стране, несмотря на то что в 2022 году он переводил средства на нужды...
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Евграф Поликарпович
12:56
Он не вернулся. Боится. Каждого будут проверять и каждому воздадут за предательство Родины. Ну так как, не боишься?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Джон Коннор
12:55
Я никогда не устанавливал Experience, никакого толка от него не увидел, только лишний мусор в системе. Как я понял программа просто собирает настройки других пользователей и выставляет вам те, которые...
GeForce Experience - так ли он нужен обычному пользователю, выясняем
Truth Seeker
12:53
Неа, Фридман вот вернулся недавно, и ничего ему не стало
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Truth Seeker
12:53
Скинуть тебе страницы с пропиской и прочим?)))
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Даниил Лавкрафт
12:52
А вот так гыгыкать повода нету. Обратная зарядка весьма полезная фича - но активироваться должна вручную, а не сама по себе без повода. На ведре всё с этим нормально.
iPhone 15 заряжает ваш Power Bank вместо того, чтобы потреблять энергию
Апшеронский скакел
12:51
А может покажешь паспорт или сольëшься в унитаз?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Апшеронский скакел
12:51
А может докажешь это или сольëшься, как всегда?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Евграф Поликарпович
12:49
Если ты из России, то слышал что о релокантах недавно сказали. Не боишься?
Украина получит «зимний пакет» помощи от ФРГ стоимостью 1,1 миллиарда долларов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем