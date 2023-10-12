Данные условия способны предоставить только власти США.

Со слов южнокорейских чиновников на этой неделе стало известно, что Samsung Electronics и SK hynix получили бессрочное право поставлять в Китай всё необходимое для деятельности своих местных предприятий оборудование без отдельных согласований с американскими чиновниками. Как считается, тайваньская TSMC с прошлого октября тоже пользуется подобными льготами, но срок их действия истечёт со дня на день, а определённости в вопросе их продления пока нет.

Агентство Reuters сообщает, что министр экономики Ван Мэйхуа (Wang Mei-hua) подтвердила отсутствие данных об увеличении срока действия существующих послаблений для компаний с Тайваня. Будут ли приняты соответствующие изменения по примеру ситуации с корейскими компаниями, должны определить американские чиновники, как пояснила тайваньская чиновница.

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Источник изображения: Reuters

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TSMC располагает в Китае предприятием по выпуску 28-нм чипов, и для его модернизации рано или поздно потребуется оборудование, ввоз которого в Китай ограничивается мерами экспортного контроля США. С прошлой осени в отношении подобной активности со стороны TSMC действовал льготный режим, как подтвердила министр торговли Тайваня, но будет ли он продлён в этом году, зависит исключительно от властей США, по словам чиновницы.