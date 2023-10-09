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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Корейские производители памяти освобождены от экспортных ограничений на китайском направлении навсегда
Это будет способствовать стабилизации мирового рынка памяти.

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Как сегодня сообщило агентство Reuters со ссылкой на южнокорейские СМИ, власти США всё же решились бессрочно предоставить корейским производителям право поставлять в КНР оборудование для производства микросхем памяти. Естественно, при условии, что оно будет использоваться на их собственных предприятиях, которые в данном случае достаточно крупные, чтобы серьёзно влиять своей деятельностью на весь мировой рынок памяти. Представители SK hynix как раз подчеркнули, что данное решение американских чиновников позволит добиться стабилизации поставок памяти по всему миру.

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Источник изображения: SK hynix

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Напомним, что когда год назад власти США ввели ограничения на поставку определённых видов оборудования для производства чипов в Китай, корейским компаниям SK hynix и Samsung Electronics буквально в течение нескольких недель договориться с профильными ведомствами США об освобождении от этих ограничений сроком на один год. Время вышло в начале текущего месяца, и теперь чиновники США закрепили давно обсуждаемое положение об освобождении SK hynix и Samsung Electronics от необходимости согласовывать поставку каждой партии оборудования в Китай в индивидуальном порядке. Впрочем, на момент публикации новости собственно американские источники никак данное событие ещё не прокомментировали.

#сша #китай #санкции #sk hynix #samsung electronics
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