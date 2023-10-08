И снабжать их памятью типа HBM3E.

Как сообщает Business Korea, южнокорейскому стартапу rebellions удалось договориться с Samsung Electronics о производстве своих ускорителей Rebel для систем искусственного интеллекта и сверхбольших языковых моделей. В ходе контрактного производства Samsung Electronics будет не только использовать собственный 4-нм техпроцесс, но и оснащать данные ускорители памятью HBM3E. Запуск таких чипов в производство запланирован на вторую половину следующего года.

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Источник изображения: Business Korea

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Это уже не первый опыт сотрудничества между двумя компаниями. В текущем году выпуск ускорителей Atom AI по 5-нм технологии уже был налажен силами Samsung для rebellions. Представители последней выразили удовлетворение тем фактом, что сотрудничество с Samsung позволяет им выпускать необходимые компоненты, опираясь только на возможности отечественных производителей. То есть, южнокорейских.