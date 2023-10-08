Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung будет выпускать по 4-нм технологии ускорители вычислений rebellions
И снабжать их памятью типа HBM3E.

реклама

Как сообщает Business Korea, южнокорейскому стартапу rebellions удалось договориться с Samsung Electronics о производстве своих ускорителей Rebel для систем искусственного интеллекта и сверхбольших языковых моделей. В ходе контрактного производства Samsung Electronics будет не только использовать собственный 4-нм техпроцесс, но и оснащать данные ускорители памятью HBM3E. Запуск таких чипов в производство запланирован на вторую половину следующего года.

реклама

Источник изображения: Business Korea

рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это уже не первый опыт сотрудничества между двумя компаниями. В текущем году выпуск ускорителей Atom AI по 5-нм технологии уже был налажен силами Samsung для rebellions. Представители последней выразили удовлетворение тем фактом, что сотрудничество с Samsung позволяет им выпускать необходимые компоненты, опираясь только на возможности отечественных производителей. То есть, южнокорейских.

#samsung #искусственный интеллект #hbm3e
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава AMD считает, что лидерство NVIDIA в искусственном интеллекте не предопределено
Доля AMD в сегменте ускорителей вычислений в следующем году не превысит 5%
Улучшение динамики выручки TSMC может быть связано именно с потребительским рынком
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-7 причин, почему я не покупаю компьютерные комплектующие на AliExpress
85
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
5
Советы по увеличению срока службы аккумулятора смартфона
8
Запускаю старую игру в VirtualBox, и пытаюсь играть несмотря на недостатки Linux
23
Всё, что известно о российской системе ПВО-ПРО С-500 на данный момент
+
По Израилю из Сектора Газа выпущено 5000 ракет - началась операция "буря Аль-Аксы"
48
На фоне опиоидной эпидемии США вводят новые санкции против Китая из-за прекурсоров фентанила
13
Аналог Midjourney Fusion Brain - как быстро и бесплатно создавать изображения с помощью нейросети
+
The Talos Principle 2 - идеальное сочетание головоломки и истории
19
F-16 для коммунистов: администрация Байдена намерена вооружить Вьетнам американскими "Гадюками"
5

Сейчас обсуждают

Сергей Попов
06:51
Для всех все по разному (для меня при установке fedora, просто ставишь систему и на этом все. r7 7800x3D и rx 6800). Как в Винде все хаят АМД, так в линуксе все проблемы от nvidia. Mx linux можно прос...
Пытаюсь играть в простые игры на MX Linux 23
Дед Мороз
06:50
Что закончили с леопардами, они есть, они убивают...
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
Дед Мороз
06:49
Ерунда какая-то, для пенсионеров видимо пишет...
Почему Украина так хочет получить ракеты Taurus и почему она их так и не дождется
Никита Никитенко
06:45
Ого, пост не начинается с "Всем привет, с вами zero". Может в обозримом будующем не будет рекламы регарда?
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
Эдуард Кузнецов
06:31
Видимо прошлые попытки, пересадить часть своих пользователей на линух, в микрософт оценили как недостаточные. Такой радикальный подход должен, наконец, принести желаемый результат, считают они.
Microsoft рассматривает возможность аренды Windows 12
Bratken
06:26
Зато с 24 гб :) у меня 4080, но с 16. А игры все чаще 10+ гб в 4К отъедают
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
Олег Попов
06:09
Обидно что моя 3090ti утратила свою актуальность
Рубль дешевеет, а видеокарты NVIDIA в магазинах РФ дорожают
Kira625
06:06
Это не blade runner, я не увидел ни Харрисона Форда, ни Рутгера Хауэра.
Нейросеть показала, как выглядел бы «Бегущий по лезвию», снятый в СССР
AleksK
05:58
Чича, ты реально такой криворукий, или только прикидываешься? Тебе уже не один десяток раз написали в коментариях PortProton:
Как получить бан аккаунта Genshin Impact, если вместо операционной системы - Linux
Mr. Night
05:16
Про Государство Палестина нацики могут навсегда забыть.
Премьер Израиля сообщил о завершении первой фазы операции против ХАМАС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем