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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Улучшение динамики выручки TSMC может быть связано именно с потребительским рынком
Ускорителям вычислений в нужных количествах просто неоткуда взяться.

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Вчера стало понятно, что в третьем квартале выручка TSMC хоть и снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, всё равно оказалась выше ожидаемых аналитиками значений примерно на $500 млн. Как поясняют отдельные эксперты со страниц ресурса Barron’s, такая динамика может говорить отнюдь не о росте влияния рынка компонентов для систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: TSMC

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Не секрет, что многие заказы в этой сфере уже распределены на несколько месяцев вперёд, поскольку та же TSMC не может произвести такие ускорители в тех количествах, которые нужны рынку. Соответственно, как рассуждает источник, дополнительной выручке в этой сфере просто неоткуда было взяться в третьем квартале. Более разумным объяснением авторы исходной публикации считают нормализацию ситуации со складскими запасами в сегменте компонентов для потребительских решений. Излишки чипов постепенно усваиваются рынком, и разработчики приступают к заказу новых партий, обеспечивая рост выручки TSMC. Официальные комментарии руководства компании на эту тему могут прозвучать 19 октября, когда состоится квартальная отчётная конференция.

#аналитика #финансы #полупроводники #tsmc #искусственный интеллект
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