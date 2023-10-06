Вряд ли это убережёт годовую выручку от похожего снижения.

Компания TSMC в этом году рассчитывает столкнуться со снижением выручки на величину до 10%, поскольку её бизнес всё ещё сильно зависит от сегмента смартфонов и ПК, а он с начала года переживал не лучшие времена, тогда как рост выручки от компонентов для систем искусственного интеллекта пока не может компенсировать это ухудшение в полном объёме. Как сообщает Bloomberg, в сентябре этого года TSMC выручила около $6,5 млрд, и это с учётом статистики двух предыдущих месяцев позволяет предположить, что квартальная выручка составила $17 млрд.

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Источник изображения: TSMC

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Это на 11% меньше выручки аналогичного периода прошлого года, но вполне в пределах общей тенденции, о которой говорилось выше. Приятной новостью является превосходство предварительной величины квартальной выручки TSMC над заложенной аналитиками в прогноз величиной ($16,5 млрд). Вероятно, это говорит о том, что спрос на ускорители вычислений более активно влияет на динамику выручки TSMC, да и сегмент смартфонов и ПК восстанавливается быстрее, чем ожидалось.