Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Неконкурентным поведением NVIDIA заинтересовалась Еврокомиссия
Пока предварительно и негласно.

реклама

Прецедент с обысками офисов NVIDIA во Франции, как отмечает Bloomberg, скоро может звонким эхом разнестись по всему Евросоюзу, поскольку власти этого геополитического блока уже неформально собирают информацию о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны данной компании. Регуляторы пытаются понять, нужно ли им вмешиваться в сложившуюся на рынке так называемых графических процессоров практику продаж. Не факт, что всё это сформируется в реальное расследование или какие-то обвинения, поскольку процесс сейчас находится на ранней стадии.

реклама

Источник изображения: NVIDIA

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Действия французских правоохранителей, которые оказались на шаг впереди, направлены на формирования у следствия объективного представления о ценовой политике NVIDIA, роли компании в возникновении дефицита чипов и влиянии на рыночные цены. По словам Bloomberg, никто из европейских или французских чиновников открыто ситуацию комментировать не берётся, представители NVIDIA тоже хранят молчание. По действующему европейскому законодательству, обвиняемые в некорректном с точки зрения антимонопольных правил компании могут принуждаться к изменению практики ведения дел и выплате штрафа в размере 10 % от своей годовой выручки. В прошлом фискальном году, который завершился в конце января, NVIDIA выручила почти $27 млрд. В этом году выручка окажется существенно выше именно за счёт высокого спроса на ускорители вычислений, торговля которыми и вызывает наибольшее количество вопросов у антимонопольных органов.

#nvidia #еврокомиссия #антимонопольщики #расследование
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Французские офисы NVIDIA подверглись обыскам
Технический директор Microsoft назвал ускорители вычислений AMD потенциально востребованными рынком
Представитель Microsoft заявил, что дефицит ускорителей NVIDIA отступает
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Повышение ключевой ставки ФРС США до 7% будет иметь очень негативные последствия для всего мира — АТ
44
Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
50
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Hero
3
Что посмотреть в эти выходные на стриминговых сервисах
3
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
10
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
2
Джим Райан уходит с поста главы Sony PlayStation
8
На фоне китайской угрозы США готовятся отправить на Тайвань танки Abrams
5
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
+

Сейчас обсуждают

Виталя Эйхгорн
07:56
Это заготовка! И таких много, разноподобных систем. Какая пошла какая нет или в разработке...
Телескоп "Джеймс Уэбб" сейчас изучает планетарную систему, в которой 7 экзопланет, похожих на Землю
ark-bak
07:52
Ну что им не ймётся?
Зеленский согласовал с США и Британией план наступления ВСУ в начале октября
Игорь Быков
07:52
Владельцы паскалей и 16хх, конечно ждали, владельцам rtx пофиг в принципе. У меня самого 2 пк, один с паскалем, другой с 4060, и для пк с 1080ti это хорошая новость, хотя она в принципе итак пока норм...
Первые тесты AMD FSR 3 в игре Forspoken появились в сети
Пинаю даунов
07:47
Доллар по 100, какие нахрен адекватные цены . Их больше никогда не будет
NVIDIA снизила на $50 цены на некоторые модели видеокарт RTX 4000
Ezdiumno ru
07:46
Шведы и немцы должны быть в шоке. Особенно от себестоимости дронов и танка с его производством и модернизацией. Дроны с нетерпением ждут в гости абрамсы. :)
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
Юрий Филатов
07:34
Это не бред. Придумали это ещё игиловцы во время штурма Пальмиры. Там впервые было отмечено применение шахидтанков на позициях сирийской армии. Скорее всего этот танк имел сильно повреждёные орудийны...
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
Никита Салофанов
07:34
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
Дмитрий
07:34
Ничего еще годика три и может вернутся адекватные цены. а пока посидим на старых.
NVIDIA снизила на $50 цены на некоторые модели видеокарт RTX 4000
АЛЕКСАНДР МЕЗЕНЦЕВ
07:33
Как всегда... "обеспечим прорыв опережающими темпами"...😂😂😂Но,слова,слова... А пока... желтолицые строят свои заводы,на нашей же территории выращивают фрукты-овощи,полроссии,не говорит по-русски,ви...
Москва диктует кто и за сколько будет покупать наши ресурсы
Никита Салофанов
07:32
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем