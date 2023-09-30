Пока предварительно и негласно.

Прецедент с обысками офисов NVIDIA во Франции, как отмечает Bloomberg, скоро может звонким эхом разнестись по всему Евросоюзу, поскольку власти этого геополитического блока уже неформально собирают информацию о возможных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны данной компании. Регуляторы пытаются понять, нужно ли им вмешиваться в сложившуюся на рынке так называемых графических процессоров практику продаж. Не факт, что всё это сформируется в реальное расследование или какие-то обвинения, поскольку процесс сейчас находится на ранней стадии.

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Источник изображения: NVIDIA

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Действия французских правоохранителей, которые оказались на шаг впереди, направлены на формирования у следствия объективного представления о ценовой политике NVIDIA, роли компании в возникновении дефицита чипов и влиянии на рыночные цены. По словам Bloomberg, никто из европейских или французских чиновников открыто ситуацию комментировать не берётся, представители NVIDIA тоже хранят молчание. По действующему европейскому законодательству, обвиняемые в некорректном с точки зрения антимонопольных правил компании могут принуждаться к изменению практики ведения дел и выплате штрафа в размере 10 % от своей годовой выручки. В прошлом фискальном году, который завершился в конце января, NVIDIA выручила почти $27 млрд. В этом году выручка окажется существенно выше именно за счёт высокого спроса на ускорители вычислений, торговля которыми и вызывает наибольшее количество вопросов у антимонопольных органов.