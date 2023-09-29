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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Французские офисы NVIDIA подверглись обыскам
Её подозревают в злоупотреблении монопольным положением на рынке.

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На этой неделе стало известно, что ранним утром накануне французская полиция провела обыски в местных офисах NVIDIA во Франции. По информации The Wall Street Journal, данные мероприятия были связаны с проведением антимонопольного расследования. Хотя официальные обвинения ещё не выдвинуты, принято считать, что NVIDIA подозревается в злоупотреблении почти монопольным положением на рынке ускорителей для облачных систем.

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Источник изображения: NVIDIA

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Французские власти обеспокоены тем, что доминирующее положение NVIDIA на рынке вынудит более мелких игроков покинуть его. Представители полиции не называют открыто имя компании, чьи офисы подверглись обыскам, но дают понять, что дело имеет отношение к рынку видеокарт. Сама NVIDIA про этот прецедент ничего не сообщает.

#nvidia #франция #монополия #обыск
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