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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA настаивает, что власти США требуют от неё получения экспортных лицензий для поставки продукции на Ближний Восток
Не Китаем единым силён режим экспортного контроля США.

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На прошлой неделе финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) приняла участие в технологической конференции Citi, и вопрос пресловутых экспортных ограничений на этом мероприятии был затронут в очередной раз. Напомним, что Министерство торговли США опровергло наличие требований к экспортёрам высокотехнологичной продукции получать специальные лицензии для поставок в страны Ближнего Востока. Во всяком случае, власти США пока никак не блокируют поставки ускорителей NVIDIA в этот регион.

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Источник изображения: NVIDIA

Колетт Кресс подчеркнула, что власти США требуют от компании наличия экспортных лицензий и в случае поставок продукции на Ближний Восток. Соответствующее уведомление компания, со слов финансового директора, от американских чиновников уже получила. Впрочем, даже если такой запрет вступит в силу, по оценкам Колетт Кресс, из-за него компания не лишится весомой части выручки.

#nvidia #сша #китай #санкции #ближний восток
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