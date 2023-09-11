Не Китаем единым силён режим экспортного контроля США.

На прошлой неделе финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) приняла участие в технологической конференции Citi, и вопрос пресловутых экспортных ограничений на этом мероприятии был затронут в очередной раз. Напомним, что Министерство торговли США опровергло наличие требований к экспортёрам высокотехнологичной продукции получать специальные лицензии для поставок в страны Ближнего Востока. Во всяком случае, власти США пока никак не блокируют поставки ускорителей NVIDIA в этот регион.

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Источник изображения: NVIDIA

Колетт Кресс подчеркнула, что власти США требуют от компании наличия экспортных лицензий и в случае поставок продукции на Ближний Восток. Соответствующее уведомление компания, со слов финансового директора, от американских чиновников уже получила. Впрочем, даже если такой запрет вступит в силу, по оценкам Колетт Кресс, из-за него компания не лишится весомой части выручки.