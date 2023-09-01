Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Министерство торговли США опровергло введение ограничений на поставку ускорителей вычислений на Ближний Восток
Рубрика «днём согнём – вечером разогнём» опять актуальна.

реклама

По информации Reuters, распространённая вчера американскими информационными агентствами новость о введении новых ограничений относительно поставок за пределы США ускорителей вычислений NVIDIA и AMD не соответствует действительности. По крайней мере, представители Министерства торговли США, которое ведает подобными мерами, заявили Reuters, что оно не блокировало поставки подобных ускорителей на Ближний Восток, как сообщалось вчера.

реклама

Источник изображения: Reuters

Напомним, что вчера такая информация появилась с подачи анонимных представителей AMD, а в случае с NVIDIA упоминание о новых запретах якобы фигурировало в официальных документах. Представители американского ведомства отказались пояснять, были ли соответствующие требования выдвинуты к NVIDIA и AMD в течение второго фискального квартала, как то утверждалось вчера. Представители указанных компаний не стали уточнять, пришлось ли им подавать заявки на получение экспортных лицензий, позволяющих поставлять ускорители вычислений в отдельные страны Ближнего Востока. С октября прошлого года такие ограничения действуют в отношении Китая.

#amd #nvidia #сша #санкции #ближний восток
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Bosch рассчитывает на государственную поддержку для запуска производства чипов в Калифорнии
AMD сообщила о выпуске графического драйвера с поддержкой Starfield
Украина получит первые 10 танков M1 Abrams уже в этом месяце — западная пресса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
24
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
37
Развеиваем миф о дешевизне Xbox series S
55
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
21
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
36
GTA 6 взломал подросток, и сделал это из отеля, в который был поселен полицией за другой взлом
4
На фоне успеха на Украине Европа проявляет большой интерес к иранским беспилотникам
+
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
Fairphone 5 — самый ремонтопригодный смартфон, который будет 8 лет получать обновления ПО
+

Сейчас обсуждают

nukemall
04:09
Про "сократить выбросы углекислого газа" это, конечно, бред - при производстве спирта любым способом его выделяется изрядно.
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
nukemall
03:53
Опять этот бред малолетних совкодрочеров про "27 зарплат, с которых уже вычтена вся социалка включая жилье"... не было жильё бесплатным, совсем не было, была и плата за ЖКХ, и плата за социальную арен...
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
Екатерина Абдуллина
03:40
Зуб даю, что это чушь, муть и компот
Роберт Кийосаки потерял все свое состояние, вложившись в Биткоин
Alex_023
03:38
А я давно уже заметил, что на этаноле можно легко даже пешком город три раза за ночь вокруг обойти )))
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
REY_B_
03:14
Сменил две шустрые плашки Баллистикс Спорт по 8 гигов, на две тупых Кингстон Фьюри, но двухранковых. По ощущениям всё стало работать гораздо плавнее.
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Антон АРИЕЦ
03:10
да настя не в бровь а в глаз
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
Kasir
03:02
Крысы, постоянно за остальными всё повторяющие, а в случае малейшей проблемы старающиеся обратить это в свою пользу, воздействуя на умы (???) умственно неполноценных. Нвидиа таки меняла все сгоревшие ...
Представитель AMD рассказал, почему в RX 7800 XT и RX 7700 XT не появился разъем 12VHPWR
Анастасия Ворошилова
02:55
Осталось понять как этанол получать без выбросов
В Нью-Дели представлен первый в мире автомобиль, полностью работающий на этаноле
Garthar
02:46
Не угадал. Если мамка умеет в нормальный асинхронный режим то все работать будет. Но обычно это смысла не имеет так как подобные мамки относятся к геймерским или профессиональным и стоят не дешего.
ТОП-12 мифов об оперативной памяти для компьютеров
Сергей Миляев
02:45
Падла да и только
Артист Лев Лещенко пожаловался на свою пенсию в 30 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем