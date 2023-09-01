Рубрика «днём согнём – вечером разогнём» опять актуальна.

По информации Reuters, распространённая вчера американскими информационными агентствами новость о введении новых ограничений относительно поставок за пределы США ускорителей вычислений NVIDIA и AMD не соответствует действительности. По крайней мере, представители Министерства торговли США, которое ведает подобными мерами, заявили Reuters, что оно не блокировало поставки подобных ускорителей на Ближний Восток, как сообщалось вчера.

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Источник изображения: Reuters

Напомним, что вчера такая информация появилась с подачи анонимных представителей AMD, а в случае с NVIDIA упоминание о новых запретах якобы фигурировало в официальных документах. Представители американского ведомства отказались пояснять, были ли соответствующие требования выдвинуты к NVIDIA и AMD в течение второго фискального квартала, как то утверждалось вчера. Представители указанных компаний не стали уточнять, пришлось ли им подавать заявки на получение экспортных лицензий, позволяющих поставлять ускорители вычислений в отдельные страны Ближнего Востока. С октября прошлого года такие ограничения действуют в отношении Китая.