Естественно, она и про себя при этом не забывает.

Финансовый директор NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) на уходящей неделе приняла участие сразу в двух технологических конференциях, и на мероприятии Evercore ISI ей пришлось ответить на вопрос ведущего об особенностях ценообразования на ускорители вычислений данной марки. Как известно, они стоят десятки тысяч долларов США, и некоторым аналитикам это даёт повод думать, что NVIDIA на их реализации получает десятикратную выгоду.

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Источник изображения: NVIDIA

Представительница NVIDIA пояснила, что в этом сегменте рынка ценовая политика компании ориентируется на ту экономию, которые клиенты получают в совокупной стоимости владения вычислительными компонентами после перехода на её продукцию. Изделия NVIDIA, по словам финансового директора компании, позволяют её клиентам экономить деньги, электроэнергию и время. Размер этой выгоды и определяет стоимость соответствующих предложений NVIDIA.

Кроме того, клиентам выгодно, что NVIDIA старается придерживаться заданных цен на протяжении всего периода реализации соответствующих архитектурных решений. Сейчас компания одновременно продаёт ускорители поколений Ampere и Hopper, удерживая цены на достаточно стабильном уровне. Первые, кстати, в прошлом квартале формировали примерно половину объёмов реализации в натуральном выражении, так что прекращать их поставки NVIDIA не собирается.