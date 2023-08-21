Дженсен Хуанг нашел новую золотую жилу после краха криптовалютного рынка.

Для многих из нас долгое время оставалось загадкой, какую прибыль получают производители за определенные компьютерные комплектующие. Когда дело касается сверхдорогих видеокарт, то вокруг них царит еще большая таинственность, учитывая сложность инженерных и производственных процессов, необходимых для выпуска такой продукции. Благодаря финансовым аналитикам у нас наконец появилась приблизительная оценка себестоимости каждого ускорителя искусственного интеллекта H100 «Hopper» от компании Nvidia. Предельная цена, которую компания установила для одной профессиональной видеокарты, составляет 3320 долларов, что означает, что Nvidia получает примерно 1000% прибыли с каждого проданного устройства.

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Информация получена от финансовой компании Raymond James и опубликована в твиттере консультантом Тэ Кимом. Суть отчета заключается в том, что Nvidia тратит примерно 3 320 долларов на один графический процессор и все остальные компоненты для каждого устройства H100. Затем компания продает ИИ-ускорители клиентам от 25 000 до 30 000 долларов за штуку, в зависимости от заказанного количества. На данный момент остается только гадать, сколько же зарабатывает Nvidia на одной RTX 4090 и все же удивительно, что Nvidia может достичь такой высокой прибыльной маржи, которая, насколько мы знаем, не имеет аналогов в сфере компьютерного оборудования. Это при условии, что предоставленные цифры хотя бы отдаленно соответствуют действительности.

В связи с этим, когда EVGA прекратила сотрудничество с Nvidia, то она заявила, что маржа ее блоков питания на 300% выше, чем у новых видеокарт, поэтому можно сделать вывод, что маржа Nvidia на видеокарты GeForce значительно ниже, чем на ее серверные видеокарты. Компьютерные эксперты и раньше утверждали, что это так, но теперь, после этого сообщения, у нас появилась дополнительная ясность в этом вопросе.

То самое сообщение от финансового аналитика.

Вероятно в предполагаемую прибыль не включены все скрытые затраты, связанные с созданием такого графического процессора, как H100, на разработку которого уходят годы, когда компании приходится платить зарплату тысячам различных специалистов. Tom's Hardware отмечает, что компания очень хорошо платит своим сотрудникам, поэтому для выпуска чего-то вроде H100 потребуются годы исследований и разработок, а также миллиардные вложения на начальном этапе в производственные мощности, цепочки поставок и т.д. Если учесть эти затраты в конечной стоимости продукта, то маржа прибыли, несомненно, значительно снизится.





В общем неизвестно, какие именно факторы учитывались в анализе Raymond James, поскольку все подробности закрыты от посторонних глаз. Тем не менее, полученная информация подчеркивает уникальное положение, в котором оказалась Nvidia, где она занимает лидирующее положение, готовая извлечь выгоду из нового тренда - искусственного интеллекта, который в настоящее время охватывает всю индустрию высокопроизводительных вычислений (HPC). Каждая фирма, занимающаяся искусственным интеллектом, хочет получить в свои руки профессиональные видеокарты Nvidia H100 в максимально возможном количестве. По имеющимся данным, только в 2023 году TSMC поставит чипов H100 на сумму 22 млрд. долларов, что не может не радовать акционеров Nvidia.