Изделия на их основе появятся на рынке во второй половине следующего года.

Наши постоянные читатели уже в курсе, что Apple в обозримом будущем останется главным клиентом TSMC на направлении 3-нм чипов, но по мере освоения техпроцесса второго поколения количество клиентов этого тайваньского контрактного производителя увеличится. Помимо Intel, которая должна начать получать от TSMC 3-нм компоненты своих будущих процессоров, на эту роль претендует и тайваньская MediaTek, как сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на официальное совместное заявление MediaTek и TSMC.

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Источник изображения: MediaTek

Новейший 3-нм техпроцесс TSMC будет использоваться для производства процессоров MediaTek семейства Dimensity, которые пропишутся в составе разного рода электронных устройств во второй половине следующего года. Это будут и смартфоны, и планшеты, и бортовые системы автомобилей. В какие сроки к клиентам TSMC в рамках этого техпроцесса присоединятся AMD и NVIDIA, пока не уточняется.