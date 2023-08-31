При этом продукция Apple прибавит 1,1% и займёт максимальную в истории долю рынка среди операционных систем.

Эксперты IDC разделяют опасения некоторых из своих коллег по динамике рынка смартфонов в этом году, и ухудшают собственный прогноз по снижению объёмов продаж с 3,2 до 4,7%. Как считают авторы отчёта, по итогам текущего года в мире будет реализовано не более 1,15 млрд смартфонов, и этот результат станет худшим в десятилетии. При этом в следующем году спрос на смартфоны начнёт восстанавливаться и позволит увеличить объёмы реализации на 4,5%.

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Источник изображения: IDC

Картина по типам операционных систем с точки зрения динамики продаж будет неоднородной даже в этом году. Если устройства под управлением Google Android сократят объёмы реализации на 6%, то продукции Apple удастся увеличить объёмы продаж на 1,1%. Операционная система Apple iOS при этом достигнет исторически крупной доли рынка в 19,9%. Вырастет и средняя цена реализации iPhone: по итогам этого года она достигнет $1008 против $974 двумя годами ранее. В случае с устройствами под управлением Android рост средней цены будет соответствовать увеличению с $265 до $286. В итоге, средневзвешенная цена реализации смартфона в этом году вырастет с $388 до $430.

По словам представителей IDC, тенденция к росту средней цены подогревается не только инфляцией, но и стремлением потребителей увеличивать сроки эксплуатации одной модели смартфона. При этом при покупке они закладывают больший запас по характеристикам и производительности на будущее, чем это делалось раньше. В итоге потребители стали покупать более дорогие смартфоны, но эксплуатируют их дольше. Аналитики считают, что к 2027 году средняя стоимость смартфона снизится с $430 до $383, причём если для iPhone сумма опустится до $949, то в сегменте Android-устройств она снизится до $250.