Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
IDC: объёмы продаж смартфонов в этом году достигнут десятилетнего минимума
При этом продукция Apple прибавит 1,1% и займёт максимальную в истории долю рынка среди операционных систем.

реклама

Эксперты IDC разделяют опасения некоторых из своих коллег по динамике рынка смартфонов в этом году, и ухудшают собственный прогноз по снижению объёмов продаж с 3,2 до 4,7%. Как считают авторы отчёта, по итогам текущего года в мире будет реализовано не более 1,15 млрд смартфонов, и этот результат станет худшим в десятилетии. При этом в следующем году спрос на смартфоны начнёт восстанавливаться и позволит увеличить объёмы реализации на 4,5%.

реклама

Источник изображения: IDC

Картина по типам операционных систем с точки зрения динамики продаж будет неоднородной даже в этом году. Если устройства под управлением Google Android сократят объёмы реализации на 6%, то продукции Apple удастся увеличить объёмы продаж на 1,1%. Операционная система Apple iOS при этом достигнет исторически крупной доли рынка в 19,9%. Вырастет и средняя цена реализации iPhone: по итогам этого года она достигнет $1008 против $974 двумя годами ранее. В случае с устройствами под управлением Android рост средней цены будет соответствовать увеличению с $265 до $286. В итоге, средневзвешенная цена реализации смартфона в этом году вырастет с $388 до $430.

По словам представителей IDC, тенденция к росту средней цены подогревается не только инфляцией, но и стремлением потребителей увеличивать сроки эксплуатации одной модели смартфона. При этом при покупке они закладывают больший запас по характеристикам и производительности на будущее, чем это делалось раньше. В итоге потребители стали покупать более дорогие смартфоны, но эксплуатируют их дольше. Аналитики считают, что к 2027 году средняя стоимость смартфона снизится с $430 до $383, причём если для iPhone сумма опустится до $949, то в сегменте Android-устройств она снизится до $250.

#смартфоны #аналитика #apple #android
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

В прошлом квартале NVIDIA отгрузила более 300 тысяч ускорителей вычислений
В сегменте дискретной графики для ноутбуков NVIDIA контролирует 94% рынка
Apple начнёт внедрять трёхмерную печать при изготовлении металлических корпусов своих изделий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Первый в космосе: МиГ-25 покорил безвоздушное пространство поднявшись на рекордные 37 650 м
9
Собираем топовый игровой ПК для мажоров за 864000 рублей с выбором самых лучших комплектующих
43
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Август)
9
Armored Core VI: Fires of Rubicon: очередной "соулслайк" от компании FromSoftware
+
О надежности F-35
4
Почему "Запорожец" так и не стал народным автомобилем в СССР
9
Почему США не торопятся снимать с вооружения проблемный конвертоплан V-22 Osprey
5
Прошло 60 лет после Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу
5
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
3
Почему расширение БРИКС станет очередным громким провалом США на Ближнем Востоке
6

Сейчас обсуждают

UzBas
09:49
Вообще не попали. Им бы на утренниках играть. Предвосхищая упрёки, безусловно, я так не смогу, но не попали вообще. Не для этой игрушки такая музыка.
Вышла главная песня Starfield - эмоциональная "Children of the Sky" от Imagine Dragons
Артём Николаев
09:47
Вот именно. Они знают, как применять деньги. И при наличии ляма на развлекуху могут получить больше дофамина от других источников.
Собираем топовый игровой ПК для мажоров, выбирая самые лучшие комплектующие
Олег Тимофеев
09:43
Приятная танденция распада СССР запад потерял интерес к модернизации в результате парадоксальных илюзий. Приходи кто хочет и бери что хочешь. Они бы еще велосипеды им подогнали.
Российские бойцы затрофеили голландскую БМП YPR-765
Виктор Тимофеев vikttimo
09:40
из технического сайта сделали помойку про хохлов и лапотников
Условия жизни на Украине все больше напоминают новую форму рабства — Аль-Маядин
Артем Петров
09:39
Супер! Очень красивое исполнение!
Sparkle представила Intel Arc A770 Titan OC с отличным кулером и 16 ГБ видеопамяти
Роман Иванов
09:37
Сравнение ужасно некорректное. Оба продукта полноценны и каждый из них для своей ниши игроков. Так же тебе могу сравнить покупку бэнтли и уаз патриот - для бездорожья логичнее второе, а понты покидать...
Xbox series S - эпичный провал десятилетия
glavhyilo
09:35
России вообще похеру,что страны-лилипуты там рассказывают.Их просто перед фактом поставят и никто спрашивать не будет.Африку делят щас,а европейские истории уже в прошлом,африка уже европу заменила,а ...
Орбан призвал Запад к сделке по Украине без возврата Крыма и членства в НАТО
kitava
09:34
Эмбаер под американцами.
Россия не допустила Бразилию к расследованию гибели Пригожина
klopcha
09:33
Вот именно. США нужна маленькая победная война. Полетят в Нигер и Габон наводить демократию. Там шансов больше.
Американский журналист Такер Карлсон опасается, что США могут развязать горячую войну с Россией
glavhyilo
09:33
до вашингтона чистки будут
Орбан призвал Запад к сделке по Украине без возврата Крыма и членства в НАТО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем