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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китай вынужден задумываться о выпуске собственного аналога памяти типа HBM
На это может уйти не менее четырёх лет.

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Как сообщает South China Morning Post, в условиях западных санкций китайская полупроводниковая промышленность вынуждена искать альтернативу памяти типа HBM, которая сейчас поставляется исключительно корейскими производителями и американской компанией Micron Technology, которая с мая находится под санкциями КНР, а потому не может рассматриваться в качестве надёжного партнёра для строительства систем искусственного интеллекта.

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Источник изображения: Handout

Главной надеждой и опорой китайской отрасли в этом вопросе остаётся местная компания CXMT, выпускающая микросхемы оперативной памяти. По мнению экспертов, она могла бы освоить выпуск памяти, пригодной для систем ИИ, но на её разработку уйдёт не менее четырёх лет. Власти страны полны решимости помогать отечественным компаниям на пути к импортозамещению в этой сфере, как сообщает источник.

По мнению экспертов, для производства памяти типа HBM не нужны передовые литографические технологии типа EUV-литографии, и основная задача китайских производителей заключается в освоении необходимых для этого методов упаковки чипов. Кандидаты на это достижение в Китае тоже есть — например, компания Jiangsu Changjiang Electronics Technology.

#китай #искусственный интеллект #hbm #китайские производители #cxmt
Источник: scmp.com
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