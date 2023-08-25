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На этой неделе Илон Маск (Elon Musk) не ограничился демонстрацией фотографии предсерийного экземпляра Tesla Cybertruck, на котором он проехался в рамках импровизированного тест-драйва. Глава компании решил распространить среди подчинённых традиционно лаконичное послание, на этот раз посвящённое необходимости обеспечить качество сборки этих электрических пикапов.
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По сути, проблема возникает при постановке на конвейер любой новой модели, но в случае с Tesla Cybertruck ситуация усугубляется особенностями конструкции. Кузов машины на силовом каркасе обшивается крупными листами нержавеющей стали, которая плохо поддаётся механической обработке и обработке давлением. Допуски на смещение деталей относительно друг друга, по словам Маска, буквально измеряются десятками микрон.
Глава Tesla также привёл пример других типов изделий, требующих подобной геометрической точности: это детали конструкторов Lego и алюминиевые банки для газированных напитков. И те, и другие буквально стоят копейки, но требования к точности их изготовления от этого не становятся более расслабленными. Маск заявил, что если уж производители Lego и банок смогли справиться с трудностями технологического характера, то уж и сотрудникам Tesla необходимо этого добиться.