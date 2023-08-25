Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск призвал сотрудников Tesla собирать Cybertruck очень аккуратно
Это всегда важно при запуске производства новой модели.

реклама

На этой неделе Илон Маск (Elon Musk) не ограничился демонстрацией фотографии предсерийного экземпляра Tesla Cybertruck, на котором он проехался в рамках импровизированного тест-драйва. Глава компании решил распространить среди подчинённых традиционно лаконичное послание, на этот раз посвящённое необходимости обеспечить качество сборки этих электрических пикапов.

реклама

Источник изображения: Getty Images

По сути, проблема возникает при постановке на конвейер любой новой модели, но в случае с Tesla Cybertruck ситуация усугубляется особенностями конструкции. Кузов машины на силовом каркасе обшивается крупными листами нержавеющей стали, которая плохо поддаётся механической обработке и обработке давлением. Допуски на смещение деталей относительно друг друга, по словам Маска, буквально измеряются десятками микрон.

Глава Tesla также привёл пример других типов изделий, требующих подобной геометрической точности: это детали конструкторов Lego и алюминиевые банки для газированных напитков. И те, и другие буквально стоят копейки, но требования к точности их изготовления от этого не становятся более расслабленными. Маск заявил, что если уж производители Lego и банок смогли справиться с трудностями технологического характера, то уж и сотрудникам Tesla необходимо этого добиться.

#tesla #электромобиль #tesla cybertruck #электрический пикап
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Tesla начала продавать приглашения на презентацию пикапа Cybertruck
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему передача F-16 Украине — театральная попытка Запада посадить Россию за стол переговоров
9
Скупой платит дважды или как я купил самую дешевую оперативную память китайского бренда
17
На серийное производство дронов в России потратят 270 миллиардов рублей
20
Падение самолёта с Пригожиным: несчастный случай, теракт или многоходовочка
108
ВМС НОАК в водах Тайваня продемонстрировали готовность атаковать противника с "близкого расстояния"
+
О красной неадекватности и объективности тестирования: отвечаю на комментарии и критикую статьи
37
Куда пропали хорошие премиальные и средне-бюджетные 7–8" планшеты
14
Проверяю Microsoft Windows 7 на соответствие экспериментальным требованиям
17
Холодная плазма повысит эффективность гиперзвукового оружия США
12
ТОП-15 мифов о видеокартах
15

Сейчас обсуждают

александр плешков
13:10
в Японии курс намного выше, и всё у них хорошо
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
OgoGoLog
13:10
Во время оккупации они войск не предоставляли? Намерения лидеров и фактическое участие ой как отличалось.
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
FelsheR-BAN100912
13:09
"17 мгновений и штирлиц" на украине документальный сугубо исторический фильм, так что подотрись и верь!
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
Антон Ххх
13:09
"Около трех месяцев назад компания Nvidia стоила на бирже более одного миллиарда долларов." - 1 трлн скорее
Бум искусственного интеллекта принес Nvidia рекордную прибыль в $13,5 млрд
El Grechko
13:08
пользователи стима со всего мира - это в том числе и я, который устанавливал на командировочный ноутбук чтоб в поездках играть в ретро или индюшатину. Смотреть там доли топового железа примерно настол...
ТОП-15 мифов о видеокартах
Сергей Барлет
13:07
Давно уже есть консольная утилита, которая всë сделает за Вас.
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Дистрибутив Linux для игр
Truth Seeker
13:07
Спасибо Украине за санкции против РФ, и доллар под 100 деревянных, ухудшение жизни, могилизации и тд и тп? Не перестаю поражаться шизофрении турбопатриотов. Я не с Украины, но понимаю украинцев, ни о...
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
El Grechko
13:05
Пардон, а почему ты называешь настройки без RT ультрой? Называй честно, "средними". Если разработчики добавили лучи, значит они считали, что с лучами красивее. А ты предлагаешь от них отказаться ради ...
ТОП-15 мифов о видеокартах
SC-7 ES Task Force
13:03
Вопрос - зачем? Зачем один единственный дорогущий 155мм боеприпас, если есть снаряды к РСЗО того же "Урагана" или "Торнадо", которые в 2-3 раза дешевле?
Rheinmetall готовит революцию в мире артиллерии – 155-мм снаряд с дальностью в 3 раза выше аналогов
Pustotnik
13:02
Я украинцам говорю спасибо... происходят не только плохие, но и хорошие вещи, мир стал меняться. Только цена для Украины, это сколько? 1 миллион мужиков? Или сколько? А могли бы жить в единой и недели...
ВСУ применили в районе села Пятихатки фосфорное оружие
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем