Tesla пока не объявила ни характеристики, ни цены Cybertruck и, скорее всего, этого не произойдёт до официальной презентации электромобиля

Илон Маск, генеральный директор американского производителя электромобилей Tesla, опубликовал фотографию, на которой он тестирует возможную версию на массовое производство Cybertruck на техасском Gigafactory. В прошлом месяце Tesla объявила, что «построила первый Cybertruck на своей Gigafactory в Техасе».

На самом деле это вызвало удивление у людей на различных форумах. Потому что ранее говорилось, что Tesla сообщила поставщикам, что компания готовится выпустить электромобиль Cybertruck в конце августа этого года и начать производство в начале октября этого года. После это Tesla поспешила уточнить, что уже начала производство серийного кандидата Cybertruck.

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Исходя из этого, следует предположить, что это должен быть доработанный Cybertruck. Маск разместил фотографию одного из возможных вариантов на производство Cybertruck в социальной сети "Х" и объявил: «Только что протестировал Cybertruck на территории Техасского суперавтосалона Tesla!». Кроме этого, Маск особо не комментировал автомобиль, за исключением того, что написал, что это «лучший продукт Tesla за всю историю».

Последние новости означают, что график Tesla по началу поставок Cybertruck в конце третьего квартала этого года остается неизменным. Ожидается, что Tesla не объявит окончательные характеристики и цены Cybertruck до тех пор, пока не состоится мероприятие по презентации.