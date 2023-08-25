Но лучшее у них, конечно, впереди.

Как успели отметить некоторые источники, использующие деепричастие «выросши», акции NVIDIA начали вчерашнюю торговую сессию уверенным ростом. Однако, к закрытию торгов в США они успели растерять основную часть прироста, который выдвинул их к новым рекордам высот. По сути, по итогам вчерашних торгов они не только прибавили скромные 0,1% к начальной стоимости, но и после них успели потерять ещё 0,63%. Ценные бумаги этой компании к утру закрепились на отметке $471,63, что ниже исторического максимума в $502,66.

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Источник изображения: Getty Images

Естественно, большинство отраслевых аналитиков сошлись во мнении, что рано или поздно акции NVIDIA вырастут до $600, а некоторые даже подняли планку до $1100 на более длительном горизонте прогнозирования. Представители Morningstar, например, не только отказались от своей прежней рекомендации инвесторам продавать акции NVIDIA, но и заявили, что ускорители вычислений принесут компании $41 млрд выручки по итогам текущего фискального года, а в следующем эта сумма увеличится примерно в полтора раза. Уже в 2028 фискальном году выручка NVIDIA в серверном сегменте может вырасти до $100 млрд, как считают аналитики.