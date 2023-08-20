Получается, что это новость о разгоне.

Майские достижения электрического гиперкара Rimac Nevera заключались в достижении 23 мировых рекордов за один день, но хорватский автопроизводитель и не собирался почивать на лаврах без дальнейшего развития. Компания недавно заявила, что улучшила время прохождения «северной петли» трассы в Нюрбургринге на двадцать секунд, и новый рекорд для серийно выпускаемых электромобилей составляет 7 минут 5,298 секунды.

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Источник изображения: Rimac Automobili

«Придворный пилот» Мартин Кодрич (Martin Kodric) заявил, что рекорд был достигнут в довольно сложных климатических условиях, поскольку температура воздуха в месте проведения заезда достигла годового максимума. Rimac приурочила к достижению нового рекорда выпуск лимитированной серии гиперкаров Nevera Time Attack, которые оформлены в едином стиле и уже нашли заказчиков. Напомним, что гиперкар Rimac Nevera располагает силовой установкой мощностью 1914 л.с. и предлагается по цене $2,2 млн за штуку. Российским клиентам одна из московских компаний, занимающихся продажей электромобилей, готова привезти эту машину за 208 млн рублей.