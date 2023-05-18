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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Электрический гиперкар Rimac Nevera побил 23 рекорда за один день
Вот такие нынче новости о разгоне.
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Лучшей рекламой для продукции молодой хорватской компании Rimac Automobili являются рекорды скорости, зарегистрированные независимыми экспертами на гоночной трассе в Германии, которые позволяют во всей красе продемонстрировать динамические способности построенного этим автопроизводителем электрического гиперкара Rimac Nevera. К слову, всего будет изготовлено 150 экземпляров машины, стоимость каждой составит не менее $2,4 млн.

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Источник изображения: Rimac Automobili

Располагающая прямым участком протяжённостью 4 км гоночная трасса ATP в Папенбурге позволила гиперкару Rimac Nevera побить сразу 23 мировых рекорда, часть из них демонстрирует способность машины набирать скорость за короткое время и затем столь же эффективно останавливаться. По крайней мере, основатель компании Матэ Римац (Mate Rimac) гордится тем, что Nevera может набрать скорость 400 км/ч и затем замедлиться до нуля быстрее, чем McLaren F1 набирает скорость 350 км/ч.

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Если быть точнее, на разгон до 400 км/ч и последующую остановку у машины Rimac уходит чуть менее 30 секунд. Скорость в 300 км/ч она набирает и затем сбрасывает до нуля за 15,68 секунды, 200 км/ч разменивает за 8,85 секунды с последующей полной остановкой, а популярный рубеж в 100 км/ч преодолевает за 1,82 секунды. Чтобы полностью остановиться после такого разгона, Rimac Nevera требуется чуть более 4 секунд и всего 29,12 метра тормозного пути. Кстати, непосредственно разгон до 400 км/ч у гиперкара занимает 21,32 секунды. Четверть мили машины преодолевает за 8,26 секунды.

#электромобили #rimac #гиперкар #rimac nevera
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