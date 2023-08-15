А если не будут брать — отключим газ!

На этой неделе американский автогигант Ford Motor объявил о приёме на работу Питера Штерна (Peter Stern), который ранее занимал пост вице-президента Apple по направлению услуг, а также о создании собственного подразделения, специализирующегося на цифровых технологиях. Как сообщает Bloomberg, высшее руководство Ford рассчитывает в течение ближайших нескольких лет увеличить выручку от оказания программных услуг в десять раз. Уже сейчас Ford на направлении коммерческого транспорта располагает примерно 500 000 подписчиков, и они приносят сотни миллионов долларов выручки в совокупности, но в дальнейшем данные показатели увеличатся кратно.

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Источник изображения: Bloomberg

Предоставление программных услуг вроде автопилота весьма выгодно с финансовой точки зрения. Норма прибыли Ford в этой сфере превышает 50%, тогда как на выпуске и продаже автомобилей компания получает не более 8,3% нормы прибыли. Ford переведёт свои машины со всеми типами силовых установок на новую платформу с поддержкой цифровых сервисов к 2025 или 2026 году, и это позволит компании активнее использовать механизм подписки. Напомним, что в одной из патентных заявок компания даже описала технологию изъятия транспортного средства у нерадивого плательщика лизинговых взносов, когда машина под управлением автоматики сама перемещается на штрафстоянку.