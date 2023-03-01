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Как сообщает ресурс The Drive, компания Ford еще в 2021 году подала заявку на регистрацию патента, в котором описываются различные методы ограничения функциональности транспортного средства или даже его изъятия при неоплате покупателем кредита на него. Так, согласно патенту, при просрочке платежей автомобиль может автоматически отключать различные функции, например, систему климат-контроля, предупреждать водителя о необходимости внести оплату, а в наихудшем случае – даже самостоятельно направляться на штрафстоянку, если у машины имеется функция автопилота.
По мнению экспертов, подобный патент является логичным продолжением тенденции, которая наблюдается на авторынке в последние несколько лет – речь идет о разблокировке дополнительных функций за деньги или даже об оплате подписки за них. Например, компания BMW внедрила платную подписку на подогрев сидений, что вызвало возмущение автолюбителей и фанатов бренда по всему миру.
По данным The Drive, в патенте Ford описывается целый ряд мер, при помощи которых можно воздействовать на нерадивого заемщика. Среди них – аудиопредупреждения и генерация неприятного шума, блокировка функций, не влияющих на безопасность, но влияющих на уровень комфорта, и даже блокировка центрального замка. При этом в экстренной ситуации водитель все же сможет воспользоваться автомобилем. Отмечается, что наличие подобного патента вовсе не означает, что Ford будет внедрять описанные решения на практике, поскольку это может привести к колоссальным репутационным потерям, а также судебным искам. Скорее всего, компания просто решила зарегистрировать патент, чтобы опередить своих конкурентов.