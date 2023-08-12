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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американских инвесторов больше пугают не санкции США, а вероятный ответ Китая
И он наверняка последует, если опираться на новейшую историю противостояния держав.

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На уходящей неделе президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) подписал указ об ограничении американских инвестиций в три сектора китайской экономики, к которым были отнесены производство полупроводниковой продукции, квантовые вычисления и разработка систем искусственного интеллекта. После уточнения всех параметров контроля в этой сфере закон вступит в силу со следующего года. Опрошенные Reuters участники американского рынка инвестиций выразили опасения, что для них больше последствий может иметь не сам запрет со стороны властей США, а возможный ответ на него со стороны Китая.

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Источник изображения: Reuters

Заметим, что власти КНР уже выразили своё недовольство действиями американских оппонентов и заявили, что оставляют за собой право на ответные меры. В любом случае, до сих пор делавшие ставку на развитие китайской экономики американские инвестиционные компании и фонды уже столкнулись с требованиями к управляющим со стороны клиентов снизить активность на рынке КНР. Специалисты по инвестициям с сожалением отмечают, что китайский рынок таит в себе хороший потенциал роста, и если американским инвесторам будет отрезан доступ хотя бы к его части, то возможностей для заработка станет меньше.

#сша #китай #санкции #инвестиции
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