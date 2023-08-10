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Новости Hardware Алексей Сычёв
Джо Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в три сектора китайской экономики
Производство чипов, квантовые вычисления и искусственный интеллект.

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Сенат США в этом году одобрил законопроект об ограничении инвестиций в китайскую экономику, и на этой неделе президент Джозеф Байден (Joseph Biden) подписал указ о его имплементации, которая поручена Министерству финансов США, как поясняет Reuters. До вступления закона в силу он будет подвергаться дополнениям в ходе публичных слушаний, а практическая реализация закреплённых в окончательной версии законодательного акта положений начнётся только в следующем году.

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Источник изображения: Reuters

Министерству финансов США предстоит разделить, какие инвестиции со стороны представителей американского бизнеса в экономику КНР потребуют только уведомления, а какие подвергнутся запрету. Надо сказать, что закон не будет иметь обратной силы, а потому его действие будет распространяться только на будущие инвестиции, а не уже осуществлённые. Американским компаниям запретят покупать доли в совместных предприятиях и финансировать строительство предприятий в Китае, если подобная активность будет представлять угрозу для национальной безопасности США. Гонконг и Макао в действующей редакции указа выделены в самостоятельные субъекты, на которые действие ограничений будет распространяться в равной степени с КНР. В будущем география запрета может распространиться и на другие страны.

Пристальному вниманию американских регуляторов будут подвергаться инвестиции резидентов в три отрасли китайской экономики: разработка и производство полупроводниковых компонентов, включая оборудование для их выпуска, квантовые вычисления и системы искусственного интеллекта. На данном этапе предполагается, что инвестиции в бизнес, связанный с выпуском на территории Китая чипов по зрелым техпроцессам, будут разрешены, но с требованием уведомления в адрес американских властей. В сфере искусственного интеллекта тоже возможны послабления — для запрета инвестиций деятельность китайского контрагента должна оставлять возможность использования ИИ для оборонных целей или разведки.

#сша #китай #санкции #инвестиции
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