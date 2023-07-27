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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выяснились официальные подробности о грядущем повышении цен на процессоры Intel
Его не будет, прежде всего.

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Издание Tom’s Hardware Guide взяло на себя благородную миссию «разрушителя мифов», сославшись на родившийся в недрах немецких СМИ слух о приближении повышения цен на существующие и даже будущие потребительские процессоры Intel. Кстати, завтра компания отчитывается о результатах квартала, и эта тема могла бы всплыть во время сессии вопросов и ответов с участием аналитиков, но не будем опережать события.

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Источник изображения: Tom’s Hardware

Пока указанному выше источнику удалось получить от официальных представителей Intel редкие для таких случаев комментарии, из которых стало ясно, что в ближайшее время компания не собирается изменять цены на свои процессоры, и никаких писем соответствующего содержания она своим партнёрам в торговые сети не рассылала.

Исходные слухи выглядели тем более причудливо, что описывали присутствующее в пресловутом письме обоснование таких действий компании — дескать, средства были бы направлены на реструктуризацию и строительство новых предприятий. Естественно, уже одно это содержание никак на официальные письма Intel не походит, поэтому разоблачение слухов стало закономерным исходом этой истории.

#intel #процессоры #слухи
Источник: tomshardware.com
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