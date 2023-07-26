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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Южнокорейские производители задумываются об увеличении объёмов выпуска памяти типа HBM
В её третьем поколении — HBM3.

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Как сообщает DigiTimes со ссылкой на южнокорейские СМИ, местные производители памяти задумались о расширении мощностей, связанных с выпуском микросхем типа HBM. Речь, конечно, идёт не о первом поколении памяти, а о семействе микросхем в целом, которое включает и новейшие 12-слойные HBM3. Правда, пока Samsung Electronics и SK hynix не определились, сколько именно средств выделить на расширение объёмов выпуска памяти типа HBM.

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Источник изображения: Samsung Electronics

Специфика архитектуры, как уточняет источник, подразумевает тесное взаимодействие производителей памяти с компаниями, осуществляющими дальнейшую интеграцию этих микросхем в готовой продукции. Например, TSMC на своих предприятиях монтирует микросхемы HBM на общую с ускорителями вычислений подложку, поэтому Samsung и SK hynix в этом отношении зависят от тайваньского партнёра. Чтобы снизить эту зависимость, Samsung собирается освоить оказание услуг аналогичного характера, собственноручно занимаясь интеграцией микросхем HBM с остальными компонентами готового изделия.

#samsung #полупроводники #tsmc #hbm #sk hynix
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