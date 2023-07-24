Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Для разработчиков игр стало проблемой отсутствие у гарнитуры Apple Vision Pro манипуляторов
Она слишком не похожа на изделия конкурентов.

реклама

Агентство Bloomberg может позволить себе содержать автора публикаций с очень узкой специализацией, касающейся прогнозов относительно продукции Apple. Эту неделю Марк Гурман (Mark Gurman) начал с рассуждений о неготовности многих разработчиков приложений кинуться реализовывать поддержку гарнитуры Vision Pro, образцы которой поступят к ним в ближайшее время.

реклама

Источник изображения: Apple

Особенно обеспокоены разработчики игр — в отличие от большинства других гарнитур дополненной или виртуальной реальности, Vision Pro не оснащается специализированными манипуляторами, полагаясь на распознавание жестов, речи и слежение за глазами пользователя. Такая «механика» управления персонажами в играх потребовала бы существенной переработки программного обеспечения, к чему создатели игр пока не готовы, ведь при цене в $3500 гарнитура дополненной реальности Apple ещё не скоро станет достаточно популярной, чтобы оправдывать такие затраты ресурсов разработчиков.

В любом случае, как считает представитель Bloomberg, необходимость серьёзной адаптации приложений под Vision Pro вынудит разработчиков приложений поднять стоимость своих решений. Самые простые приложения будут оцениваться в $20, а за игры придётся выложить от $40 до $60. Это заметно больше, чем платит пользователей тех же планшетов iPad. К слову, именно iPad станет ближайшей родственной платформой Apple, с которой на Vision Pro разработчики будут переносить свои приложения без особой адаптации. Приложения иного происхождения потребуют более глубоких изменений.

#apple #дополненная реальность #vision pro #разработка игр
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Подразделение Apple, выпустившее гарнитуру Vision Pro, в дальнейшем сохранит относительную независимость
Российским чиновникам будет запрещено использовать устройства Apple для служебных целей
Количество вакансий разработчиков игр в России сократилось на 40 %
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
5
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
9
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
13
Стоит ли покупать ASIC для майнинга в июле-августе 2023 года - проводим расчёт окупаемости
7
Франция и Германия заявили о начале активной фазы разработки «танка будущего» по проекту MGCS
11
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
5
О пользе самовнушения и самоограничения в контексте подбора компьютерных комплектующих
11

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
13:39
"Как итог - очередной хороший фильм испоганенный руководством компании WB." Бинго бро, угробили к х+ям все просто.
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
Тилька Шмидт
13:37
Да, жаль. Я вообще думал что его вернут и он продолжит сагу про Лигу против Дарксайда. А они идиоты еще больше угробили свои фильмы)
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
scroooge
13:36
Ой, а где же ООН с заявлением о возмутительности подобных действий?
США в 3 раза увеличили количество солдат в Сирии и продолжают незаконно качать нефть
Anatoliy Seryakov
13:35
Знаешь, что хуже двухголового поросенка ? Еврей-нацист.
"Будет истреблять танки на расстоянии до 100 км" - в Defence24 рассказали о российском Гермесе
Тилька Шмидт
13:34
По моему пик фильмов про героев комиксов это Мстители: Финал, дальше все, по убывающей. Скажем так подзадолбали общественность уже фильмы про супергоероев.
Фильм "Флэш": без глупых шуток было бы еще хуже
Олесь Кука
13:34
Это по классификации НАТЫ. Как СУ-27 Flanker и т.д.
Парная охота: В воздухе замечен тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" в связке с истребителем ВКС РФ
scroooge
13:33
Какие чувства я должен испытать, прочитав это?
Merkur: каждый третий работающий гражданин Германии не может оплатить свои счета в супермаркетах
Ibod Safarov
13:30
Это очень плохое сравнение. В России человек живёт в большинстве своём в нищете. Это тоже самое как быть в Англии в тюрьме. Хотя я наверное тоже плохо сравниваю. В Англии тюрьма даже лучше чем свобода...
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
FelsheR-BAN100904
13:29
Трусы и прочий трикотаж белорусский и российский. Вся одежда российская. Машина Рено российской сборки, телефон китайский... Меня зависливо-ущербная позиция украинцев, всегда прикалывала)). Реально к...
Россия собирается испытать свою «торпеду судного дня» — что это за грозное оружие
Мегавольт
13:29
на хоботе тоже самое.копипаст
Знакомьтесь с TAB KingKong: защищённый планшет для активных людей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем