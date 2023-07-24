Она слишком не похожа на изделия конкурентов.

Агентство Bloomberg может позволить себе содержать автора публикаций с очень узкой специализацией, касающейся прогнозов относительно продукции Apple. Эту неделю Марк Гурман (Mark Gurman) начал с рассуждений о неготовности многих разработчиков приложений кинуться реализовывать поддержку гарнитуры Vision Pro, образцы которой поступят к ним в ближайшее время.

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Источник изображения: Apple

Особенно обеспокоены разработчики игр — в отличие от большинства других гарнитур дополненной или виртуальной реальности, Vision Pro не оснащается специализированными манипуляторами, полагаясь на распознавание жестов, речи и слежение за глазами пользователя. Такая «механика» управления персонажами в играх потребовала бы существенной переработки программного обеспечения, к чему создатели игр пока не готовы, ведь при цене в $3500 гарнитура дополненной реальности Apple ещё не скоро станет достаточно популярной, чтобы оправдывать такие затраты ресурсов разработчиков.

В любом случае, как считает представитель Bloomberg, необходимость серьёзной адаптации приложений под Vision Pro вынудит разработчиков приложений поднять стоимость своих решений. Самые простые приложения будут оцениваться в $20, а за игры придётся выложить от $40 до $60. Это заметно больше, чем платит пользователей тех же планшетов iPad. К слову, именно iPad станет ближайшей родственной платформой Apple, с которой на Vision Pro разработчики будут переносить свои приложения без особой адаптации. Приложения иного происхождения потребуют более глубоких изменений.