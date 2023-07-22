Но не в сфере передовой литографии.

Уходящая неделя подтвердила, что генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) является хозяйкой своего слова, поскольку может его как дать, так и забрать. По крайней мере, так выглядит ситуация с точки зрения её заявлений относительно планов по сотрудничеству с TSMC. Во время визита на Тайвань, напомним, Лиза Су подтвердила, что компания AMD продолжит пользоваться услугами местных поставщиков, включая TSMC, а слухи о намерениях компании переключиться на услуги Samsung она предпочла не особо комментировать.

Следующим пунктом назначения в командировке Лизы Су, как поясняет издание Nikkei Asian Review, значилась японская столица, и здесь глава AMD уже дала более подробные пояснения относительно необходимости сотрудничества с TSMC. Эта компания, как следует из её слов, действительно является лидером в передовой литографии, а потому отказаться от сотрудничества с TSMC компания AMD в обозримой перспективе не сможет, но ради снижения рисков она готова искать альтернативу в тех сферах, где услуги TSMC не так уникальны.

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Источник изображения: AMD

Другими словами, в части более зрелой литографии AMD готова рассматривать «другие производственные возможности», как выразилась Лиза Су в интервью указанному японскому изданию. При этом она подчеркнула, что в сфере передовой литографии у её компании сейчас нет никаких планов по отказу от услуг TSMC. Не будем забывать, что AMD до сих пор сотрудничает с GlobalFoundries как раз в сфере зрелой литографии, ранее у компании был опыт использования услуг UMC, если говорить о деятельности тогда ещё независимой ATI Technologies, поэтому единственной реально новой альтернативой могла бы стать корейская Samsung Electronics.

Лиза Су в беседе с японскими репортёрами, однако, предпочла перевести разговор в другое русло, назвав перспективу появления новых предприятий TSMC за пределами Тайваня интересной для AMD тенденцией. В этом ключе компания хотела бы воспользоваться услугами предприятий TSMC в различных странах, чтобы добиться некоторой гибкости. По крайней мере, о готовности AMD получать продукцию со строящихся в Аризоне предприятий TSMC заявлялось изначально, чуть больше вопросов вызывает перспектива сотрудничества AMD с предприятием на западе Японии, которое со следующего года начнёт выдавать 12-нм и 16-нм продукцию, помимо прочей.