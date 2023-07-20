И будет сильно от них зависеть.

Издание DigiTimes напомнило, что генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на этой неделе посещает свою историческую родину — остров Тайвань, и не отказалась от участия в пресс-конференции в местной столице по этому случаю. Глава компании подтвердила, что AMD продолжит пользоваться услугами TSMC и прочих тайваньских партнёров. В какой-то степени это заявление было призвано успокоить тех, кто задумался о характере взаимоотношений AMD и южнокорейской Samsung Electronics, которая тоже старается предложить контрактным клиентам передовые литографические технологии на выгодных условиях.

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Источник изображения: AMD

В отличие от NVIDIA, которая в вопросе производства чипов в последние годы полагалась на услуги TSMC и Samsung, пусть и в разных пропорциях, компания AMD долгое время сотрудничает с TSMC и GlobalFoundries. Последняя компания выросла на основе бывших предприятий AMD в Дрездене, и в определённый момент своей эволюции решила ограничиться 12-нм техпроцессом. Переход AMD на использование компоновки вычислительных решений из разнородных кристаллов в какой-то мере снимает проблему поиска применения для стареющей 12-нм технологии, но в сфере передовой литографии AMD зависит исключительно от TSMC.

Из слов Лизы Су можно сделать вывод, что даже если Samsung предложит какие-то разумные альтернативы, AMD всё равно не откажется от активного сотрудничества с TSMC. Это тем более актуально для перспективы ближайших двух или трёх лет, ведь соответствующие проекты между партнёрами реализуются в течение нескольких лет, и переключаться между поставщиками чипов моментально разработчики просто не имеют возможности.