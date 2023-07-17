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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Неплохо устроилась: YMTC не боится повышать цены на память 3D NAND
Кому санкции, а кому — дополнительная выгода.

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В условиях перепроизводства твердотельной памяти на мировом рынке многие участники рынка вынуждены снижать цены и объёмы выпуска, но китайская YMTC, по словам DigiTimes, находится в уникальном положении, которое позволяет ей даже повышать стоимость выпускаемых микросхем типа 3D NAND с мая текущего года. В частности, 128-слойные микросхемы ёмкостью 512 Гбайт компания в начале мая предлагала по цене от $1,35 за штуку, но позже подняла планку до $1,5, а теперь готова и вовсе продавать этот вид продукции по $1,6.

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Источник изображения: YMTC

Начнём с того, что в Китае работает программа импортозамещения, а потому поставляющая микросхемы памяти 3D NAND компания YMTC вполне может в ней участвовать, сохраняя спрос на свою продукцию, который в условиях ужесточения санкций США даже растёт, пока зарубежные производители памяти не знают, куда девать накопленные излишки.

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На мировом рынке YMTC сейчас занимает 5%, но домашний рынок Китая способен потреблять до 20% всех выпускаемых в мире микросхем памяти. Если учесть, что зарубежным производителям становится всё сложнее продавать свою продукцию в Китае, конкурентов внутри страны у YMTC становится всё меньше. С другой стороны, компания вынуждена искать новые каналы поставок оборудования и материалов, всё это требует денег, поэтому она формально не лишена морального права повышать цены на свою память. Как сообщается, у YMTC имеются запасы материалов и оборудования, достаточные для производства попавших под санкции 128-слойных микросхем 3D NAND на протяжении как минимум трёх лет. Кроме того, содействие компании в обходе санкций оказывает и правительственный фонд, так что в сложившихся условиях YMTC остаётся одним из немногих производителей памяти, чувствующих себя довольно комфортно.

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