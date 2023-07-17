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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
SK hynix опровергла слухи о намерениях продать предприятие в Даляне
Трудности могут носить временный характер.

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По условиям сделки 2020 года корейский производитель памяти SK hynix должен заплатить Intel оставшиеся $2 млрд за предприятие в Даляне до конца 2025 года, но дела у производителей в этом сегменте рынка сейчас идут не очень хорошо, поэтому издание Business Korea упоминает слухи о возможности SK hynix избавления от этого актива и тут же их опровергает со ссылкой на официальных представителей компании.

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Источник изображения: SK hynix

SK hynix не только унаследовала от Intel предприятие по производству памяти типа 3D NAND в китайском Даляне, но и в мае прошлого года начала строить там второе. Китайский рынок определяет 30% выручки компании, поэтому она собирается сохранить своё присутствие в регионе. Помимо предприятия в Даляне, у SK hynix имеется предприятие по упаковке чипов в Чунцине и предприятие по производству микросхем типа DRAM в Уси. Последнее обеспечивает до половины всей производственной программы SK hynix по конкретному типу продукции, а площадка в Даляне обеспечивает до 30% объёмов выпуска памяти типа 3D NAND.

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Представители SK hynix заявили, что оснащение второй линии в Даляне производственным оборудованием будет оснащаться в соответствии с инвестиционными принципами компании, и слухи о намерениях продать предприятие являются беспочвенными.

#полупроводники #китай #sk hynix #3d nand
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