Повысится и степень загрузки конвейера.

Как уже могут знать наши постоянные читатели, для тайваньской компании TSMC июнь не был особо удачным месяцем, поскольку выручка сократилась на 11% как последовательно, так и в годовом сравнении. Если подводить предварительные итоги всего второго квартала, то выяснится, что квартальная выручка TSMC ограничилась $15,3 млрд, снизившись относительно полученных в первом квартале $16,6 млрд.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как предполагает DigiTimes, по итогам текущего квартала TSMC вполне может столкнуться с увеличением выручки на 10% по сравнению со вторым. Другими словами, в третьем квартале TSMC, как ожидается, выручит около $16,8 млрд. Во многом, как поясняют тайваньские источники, это будет обеспечено ростом уровня загрузки производственных мощностей TSMC до 80% и более. В период спада производства, вызванного затовариванием складов, данный показатель опускался ниже соответствующего уровня и ухудшал показатели прибыльности бизнеса TSMC.