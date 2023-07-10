Пока доступ к сайту TSMC с российских IP-адресов блокируется не так тщательно, как в случае с Intel, у нас сохраняется возможность изучить июньскую финансовую отчётность компании в укрупнённом виде. По итогам прошлого месяца TSMC выручила почти $5 млрд, что на 11,1% меньше в годовом сравнении и на 11,4% меньше в последовательном. Снижение выручки TSMC, которое в годовом сравнении началось в марте текущего года, к маю немного замедлилось до 4,9%, но июнь снова вернул этот показатель в двузначный диапазон.
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Располагая данными за июнь, уже можно предположить, что во втором квартале текущего года в целом TSMC выручила около $15,3 млрд. Эта сумма несколько выше ожиданий сторонних аналитиков, но укладывается почти в нижний диапазон собственного прогноза TSMC. Можно предположить, что от более серьёзного снижения выручку компании предостерёг высокий спрос на компоненты для систем искусственного интеллекта. Полный квартальный отчёт TSMC будет опубликован 20 июля.