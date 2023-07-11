Местный рынок перспективен, а нужно ещё и осваивать выпуск чипов для электромобилей.

Не имеющий никакого опыта в производстве электроники индийский промышленный конгломерат Vedanta недавно лишился тайваньского партнёра в лице Foxconn, с помощью которого рассчитывал организовать на территории родной Индии производство чипов с использованием 40-нм технологии. Как дальше сложится судьба соответствующей инициативы Vedanta, пока сказать сложно, а вот представители Foxconn в интервью Reuters признались, что не оставят соответствующих попыток, но будут полагаться на свои собственные силы и поддержку новых партнёров.

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Источник изображения: Apple

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Сейчас тайваньский гигант, как уточняется, находится на стадии подготовки новой заявки на организацию производства чипов в Индии с использованием зрелых литографических технологий. По неофициальным данным, поиск партнёров ведётся как среди индийских компаний, так и среди зарубежных. Причины распада совместного предприятия с Vedanta не конкретизируются, но тайваньская сторона пояснила, что партнёры были вынуждены признать отсутствие прогресса и наличие довольно серьёзных проблем в реализации намеченного проекта. В настоящее время Foxconn рассчитывает подать новую заявку на получение субсидий в сумме до $10 млрд, которые покрывали бы до половины всех затрат соискателя на реализацию проекта по строительству предприятия в Индии, которое занялось бы выпуском чипов. Представители Foxconn считают проводимую властями страны политику в этой сфере последовательной и перспективной, поэтому и не отказываются от попыток реализовать свой проект. Предприятие компании, в случае его появления на территории Индии, сможет выпускать и силовую электронику для электромобилей, поскольку Foxconn этой темой уже не первый год активно интересуется.