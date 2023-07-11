Зарождение индийской полупроводниковой отрасли в очередной раз затягивается.

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

4К TV до 30 тр - куча 55", но есть и большие

Агентство Reuters вчера заявило, что сформированное в феврале прошлого года совместное предприятие тайваньской Foxconn и индийского промышленного конгломерата Vedanta так и не сможет в указанном составе принять участие в организации на территории Индии контрактного производства полупроводниковых компонентов. Власти Индии готовы выделить до $10 млрд на субсидирование подобных проектов, поэтому Vedanta как раз замахнулась на весь лимит, установив планку в $19,5 млрд затрат на реализацию этой инициативы.

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Источник изображения: Reuters

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Сперва компании хотели организовать в Индии выпуск 28-нм чипов, поскольку того требовали условия предоставления субсидий. В сентябре прошлого года власти страны смягчили требования, и партнёры переоформили заявку уже на выпуск 40-нм продукции, но технологического «донора» так и не нашли. На этой неделе Foxconn вообще заявила о своём выходе из капитала совместного предприятия с Vedanta — индийский партнёр просто выкупить долю тайваньского компаньона и продолжит осуществлять деятельность самостоятельно.