С недавних пор человекоподобных роботов Optimus можно встретить в шоурумах Tesla на территории Китая, но практика весьма быстро распространилась и на домашний рынок США, если верить специализированному ресурсу Electrek. Эти роботы Tesla довольно быстро добрались до Нью-Йорка, и уже красуются в витрине одного из фирменных автосалонов в Нью-Йорке.
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По данным источника, прототип робота выставлен ближе к витрине торгового центра, чтобы прохожие могли видеть его с улицы и у них сразу возникало желание войти внутрь. С другой стороны, робот зафиксирован на постаменте, а вокруг него на приличном отдалении установлено ограждение, препятствующее близкому контакту с публикой. Как уточняется, данный экземпляр Optimus не функционирует, он лишь формирует представление о внешности и габаритах будущих серийных роботов данного семейства. Часть посетителей шоурума после знакомства с роботом может невольно переключить внимание на электромобили Tesla, которые уже используют общее с ним программное обеспечение, и в отличие от Optimus, уже доступны для покупки.