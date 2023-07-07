В перспективе, как отмечал ранее Илон Маск (Elon Musk), человекоподобные роботы Tesla Optimus будут выполнять операции по сборке электромобилей на предприятии компании в Остине, но пока они только учатся ходить и выполнять простые манипуляции. Ресурс Electrek сообщает, что в рамках эксперимента Tesla сейчас начала устанавливать роботов Optimus в своих китайских автосалонах, чтобы банально привлечь посетителей, которые неизбежно обратят внимание и на электромобили этой марки.
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Речь пока не идёт о каком-то интерактивном взаимодействии роботов с посетителями фирменных автосалонах. По сути, прототипы роботов Optimus пока больше напоминают надувные фигуры, завлекающие покупателей, но мере их обучения роботы наверняка смогут более активно взаимодействовать с посетителями торговых точек. Пока ведётся эксперимент, и в случае его успеха Tesla распространит за пределы Китая практику привлечения роботов в рекламных целях.