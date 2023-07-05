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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
ASML может наладить поставки в Китай специальных литографических сканеров, учитывающих специфику санкций США
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В этом квартале, как ожидается, вступят в силу новые экспортные ограничения со стороны властей Нидерландов, которые лишат компанию ASML снабжать своих китайских клиентов расширенным ассортиментом литографических сканеров. По информации DigiTimes, эта компания не готова терять китайский рынок, а потому собирается модифицировать сканеры серии TWINSCAN NXT:1980, пригодные для работы с DUV-литографией, чтобы те можно было поставлять в Китай, но при этом нельзя было использовать для производства чипов по технологическим нормам тоньше 28 нм.

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Источник изображения: ASML

По всей видимости, новые санкции Нидерландов проведут «водораздел» как раз по линии 28 нм, что заметно ограничивает возможности китайских производителей чипов, ведь ранее санкции касались преимущественно 14-нм и более прогрессивных техпроцессов. Конечно, октябрьская редакция санкций США варьировала техпроцессы в зависимости от сферы их применения, и если оперативную память китайским производителям разрешалось выпускать по технологиям грубее 18-нм, то в сегменте логических микросхем граница проходила по отметке 14 нм.

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Если ASML удастся предложить китайским клиентам оборудование для работы с глубоким ультрафиолетовым излучением (DUV), но без возможности перехода на нормы тоньше 28 нм, то это позволит китайским производителям пользоваться довольно эффективными литографическими сканерами без риска считаться нарушителями санкций Нидерландов и США.

#полупроводники #литографическое производство #asml
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