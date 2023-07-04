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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Японии пытаются найти в китайских санкциях признаки нарушения правил международной торговли
Действия Пекина могут ущемлять национальные интересы Японии.
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Уже с первого августа китайские компании, занимающиеся экспортом соединений галлия и германия соответственно будут вынуждены получать у местных властей специальные разрешения на осуществление такой деятельности. Японские чиновники не заставили долго ждать собственной реакции на вводимые КНР ограничения, как отмечает Bloomberg.

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Источник изображения: Bloomberg

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Министр торговли Японии Ясутоси Нисимура (Yasutoshi Nishimura) заявил, что власти страны будут пристально следить за действиями КНР, чтобы выявить в них признаки нарушения правил ВТО и перейти к соответствующим действиям, защищающим национальные интересы Японии. Примечательно, что при этом японское правительство не считает действия Пекина ответной мерой на усиление ограничений на поставку литографического оборудования из Японии в КНР. Поставками и производством галлия первая из стран занимается самостоятельно, поэтому от китайского импорта в этой сфере она зависит не так сильно, как прочие страны, но для властей Японии в данной ситуации было важно обозначить свою позицию по вопросу грядущих китайских санкций.

#полупроводники #китай #санкции #япония
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