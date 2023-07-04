Как сообщило вчера агентство Reuters, представители Министерства торговли КНР на этой неделе выразили намерения ограничить экспорт из страны галлия и германия — металлов, активно применяемых в полупроводниковой отрасли. С первого августа компаниям, которые занимаются экспортом восьми химических соединений галлия и шести соединений германия, придётся получать специальные лицензии в профильном министерстве КНР.
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Данные шаги, по словам китайских чиновников, направлены на защиту национальной безопасности и интересов государства. Поставки данных материалов за пределы КНР без лицензии будут пресекаться и жёстко наказываться. Китай хоть и является крупным поставщиком того же галлия, своей почти монопольной позиции добился преимущественно за счёт агрессивной ценовой политики, а не наличия внушительных запасов сырья как такового. Япония, Южная Корея, Россия и Украина являются странами, способными поставлять галлий в обход Китая, по германию в этом направлении могут работать Канада, Бельгия, США и, опять же, Россия. Ограничительные меры со стороны КНР могут вызвать рост цен на данные виды сырья, но со временем это позволит альтернативным поставщикам больше средств вкладывать в развитие своего производства, и в итоге приведёт к переделу рынка не в пользу Китая, как считают эксперты.