Ещё до открытия основных торгов.

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Слухи о готовности властей США усугубить санкционные ограничения в адрес Китая в технологической сфере получили распространения уже после закрытия биржевых торгов в США, но агентство Bloomberg успело заметить, что на предварительных торгах акции AMD и NVIDIA успели просесть в цене в среднем на 3%.

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Источник изображения: NVIDIA

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Подобная реакция фондового рынка вполне предсказуема, ведь если новые ограничения США вступят в силу, то AMD и NVIDIA придётся получать экспортные лицензии на поставку в Китай абсолютно всех своих ускорителей вычислений, независимо от их уровня быстродействия. Для обеих компаний китайский рынок является важным источником выручки, и новые ограничения очевидным образом сократят её объём.