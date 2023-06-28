С осени прошлого года NVIDIA вынуждена отгружать китайским клиентам только специально ограниченные в быстродействии ускорители вычислений A800 и H800, поскольку введённые в прошлом году экспортные ограничения оговаривают уровень быстродействия подобных компонентов, разрешаемых к поставке в КНР. По информации The Wall Street Journal, уже в начале июля даже поставки этих модифицированных ускорителей в Китай будут запрещены.
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Впрочем, формально Министерство торговли США оставит возможность для сотрудничества американских и китайских компаний в сфере поставок ускорителей вычислений, если поставщику удастся получить особую экспортную лицензию. Новые ограничения коснутся всех ускорителей вычислений, а не только продукции NVIDIA, просто последняя сейчас наиболее востребована на мировом рынке. Как показывает практика, в Китае даже полноценные ускорители A100 и H100 можно купить с минимальными затруднениями, просто выложить за них придётся двойную цену.
Одновременно власти США хотят перекрыть ещё одну лазейку для обхода санкций китайскими разработчиками. Арендовать оборудование или получить доступ к облачным ресурсам китайским компаниям станет сложнее. В начале июля министр финансов США Джанет Йеллен (Janet Yellen) намеревается посетить Пекин, поэтому введение новых санкций планируется осуществить уже после её визита, чтобы не создавать дополнительную напряжённость в отношениях с КНР непосредственно накануне поездки.