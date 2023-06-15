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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA действительно присматривается к возможности заказывать у Intel производство чипов
Работа в этом направлении ведётся, как поясняет финансовый директор первой из компаний.
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Уже под занавес технологической конференции Jefferies, в которой финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) принимала участие дистанционно, ведущий осмелился спросить у неё, насколько серьёзны намерения NVIDIA заказывать производство своих чипов у компании Intel, которая собирается предлагать контрактные услуги. Напомним, что об этом глава и основатель NVIDIA впервые обмолвился ещё в прошлом месяце.

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Источник изображения: NVIDIA

По словам финансового директора этого разработчика графических решений, компания Intel с точки зрения контрактного производства довольно интересна многим компаниям, а не только самой NVIDIA. Как отмечает Колетт Кресс, использование услуг Intel интересно NVIDIA с точки зрения обеспечения надёжности поставок за счёт увеличения количества контрактных производителей. С TSMC и Samsung компанию NVIDIA связывают давние и прочные отношения, как напомнила представительница последней. Кроме того, если заказанные Intel изделия будут выпускаться на территории США, это усилит диверсификацию рисков NVIDIA в географическом выражении.

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«Работа на этом направлении (с Intel) продолжается… Мы знаем, что это может быть сделано», — резюмировала Колетт Кресс, добавив, что партнёрские отношения NVIDIA с контрактными производителями чипов длятся уже 30 лет, и появление среди них Intel вполне вероятно.

#intel #nvidia #видеокарты #samsung #полупроводники #tsmc
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