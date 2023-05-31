Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава NVIDIA подтвердил, что Intel изготовила для компании тестовый чип
Его свойствами заказчик вполне доволен.
рекомендации
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
RTX 4060 Ti Gigabyte дешевле всех других
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K

Надо сказать, что появление на страницах нашего сайта четырёх идентичных по своему содержанию новостей про достижение капитализацией NVIDIA отметки в $1 трлн не помогло этому показателю удержаться на заданном уровне к концу торгов, но на какое-то время данная тема отвлекла аудиторию от всех прочих высказываний основателя компании Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), которые он сделал накануне. Зато представители Tom’s Hardware своими ушами слышали на пресс-конференции на Тайване, как он признался в наличии перспектив по сотрудничеству с Intel в сфере контрактного производства чипов.

реклама

Источник изображения: Tom’s Hardware

По крайней мере, генеральный директор NVIDIA со ссылкой на своего коллегу из Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) подтвердил сотрудничество двух компаний в этой сфере, а также заявил, что NVIDIA весьма удовлетворена результатами тестирования опытного образца чипа, который Intel для компании недавно изготовила с использованием некоего техпроцесса нового поколения. О каких литографических нормах Intel идёт речь, из контекста понять сложно.

рекомендации
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-220000р на 8K Samsung 75" - смотри цену
Много <b>4070</b> в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
-17000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр

NVIDIA всегда в последние годы подчёркивала, что пользуется контрактными услугами не только TSMC, но и Samsung. Идея сотрудничества с Intel вполне укладывается в концепцию снижения зависимости от Тайваня, где сосредоточены основные производственные мощности TSMC. Последняя также строит два предприятия в Аризоне, и NVIDIA изначально подтвердила, что будет пользоваться их услугами, но обе площадки будут отставать в технологическом плане от передовых предприятий TSMC на Тайване. Вполне возможно, что к середине этого десятилетия Intel сможет предложить NVIDIA услуги по выпуску графических процессоров по более продвинутому техпроцессу на территории США. Кроме того, NVIDIA требуются и центральные процессоры собственной разработки, и с клиентами Arm компания Intel в этой сфере тоже готова работать.

#intel #nvidia #полупроводники #литографическое производство #дженсен хуанг
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

NVIDIA будет готова перешагнуть порог капитализации в $1 трлн именно сегодня
NVIDIA получит субсидии на открытие исследовательского центра на Тайване
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
61
В симуляторе боя китайцы потопили авианосную группу ВМС США тремя залпами гиперзвуковых ракет
10
F-16, вооруженные ракетами HARM, нанесут серьезный урон обороне России – западные эксперты
1
Альянс AUKUS отказывается от атомных подлодок в пользу беспилотных роев с искусственным интеллектом
8
Цена Ryzen 5 5500 упала ниже 10 000 рублей — собираем отличный игровой компьютер для новых игр
49
Правильно подбираем комплектующие для ПК
41
Итоги гоночного уик-энда 27-28 мая
11
Элмо Рассел Замволт - герой США, сделавший букву "Z" великой до того, как это стало мейнстримом
10
Китай захватывает американские рынки оружия на Ближнем Востоке
1
Россия на фоне СВО пытается сохранить свое место на оружейном рынке Юго-Восточной Азии - АТ
+

Сейчас обсуждают

VRoman
05:48
Разрешение 5К = 5120 х 2880 как бы.
Asus представила новый 49-дюймовый игровой OLED-монитор
Lubitel 32
05:43
Еще 10000 восточноевропейских "работниц развлекательной профессии" и новый Поцрёт в деле. 18+ Nubilies Niggas Wait, TexasManClub Ukrainis Dancers 24/7 пополнение в индустрии. ну как бы ясно что никто...
Российские дроны-камикадзе Герань-3 уничтожили последний ЗРК Patriot в Киеве в аэропорту Жуляны
Виктор Бояринцев
05:38
Пользуйся ГЛОНАСС. Перестань курить сено.
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
V1RUS
05:37
Заглота публикации вызывают отвращение. Наполнены каким то дибилизмом.
Core i9-12900KF vs Core i7-13700KF – что не так с флагманом Intel и почему мы советуем Ryzen 9 5950Х
Виктор Бояринцев
05:37
Отключай. Давно пора
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
Евгений Пономарев
05:20
Снова сена покурил и чушь начал городить, он сам то по картам дальше Москвы сможет уехать? Без навигатора. Балабол
Рогозин призвал отключить GPS в России: Пусть учат матчасть и карты
Евгений Пономарев
05:16
Мне хватит и 3к на запись и чтение. И без всяких больших кульков и радиаторов. Какой толк от этого охлада, если скорость упадет после записи нескольких гигов, пусть про делают тест в закрытом корпусе ...
Первые твердотельные накопители PCIe Gen 5 со скоростью 14 ГБ/с будут иметь громоздкие кулеры
Игорь Моряков
05:12
Просто у кого то очко заиграло, боятся нас очень сильно, знают что нам они не ровня 👍👍👍🤗🤗🤗
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Noozie
05:07
Платить то потом всё равно Куеву)
США заявили о новой модификации ЗРК Patriot, способной остановить гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал"
Lubitel 32
05:00
Они обиделись что их санкции сработали? Вот это поворот. КНР же запретили на законодательном уровне использовать технологии и продукцию США. И ввели запрет на ввоз литографического оборудования в том ...
Торговые переговоры между США и Китаем вызвали очередной виток "чиповой войны"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем