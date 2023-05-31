Его свойствами заказчик вполне доволен.

Надо сказать, что появление на страницах нашего сайта четырёх идентичных по своему содержанию новостей про достижение капитализацией NVIDIA отметки в $1 трлн не помогло этому показателю удержаться на заданном уровне к концу торгов, но на какое-то время данная тема отвлекла аудиторию от всех прочих высказываний основателя компании Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), которые он сделал накануне. Зато представители Tom’s Hardware своими ушами слышали на пресс-конференции на Тайване, как он признался в наличии перспектив по сотрудничеству с Intel в сфере контрактного производства чипов.

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Источник изображения: Tom’s Hardware

По крайней мере, генеральный директор NVIDIA со ссылкой на своего коллегу из Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) подтвердил сотрудничество двух компаний в этой сфере, а также заявил, что NVIDIA весьма удовлетворена результатами тестирования опытного образца чипа, который Intel для компании недавно изготовила с использованием некоего техпроцесса нового поколения. О каких литографических нормах Intel идёт речь, из контекста понять сложно.

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NVIDIA всегда в последние годы подчёркивала, что пользуется контрактными услугами не только TSMC, но и Samsung. Идея сотрудничества с Intel вполне укладывается в концепцию снижения зависимости от Тайваня, где сосредоточены основные производственные мощности TSMC. Последняя также строит два предприятия в Аризоне, и NVIDIA изначально подтвердила, что будет пользоваться их услугами, но обе площадки будут отставать в технологическом плане от передовых предприятий TSMC на Тайване. Вполне возможно, что к середине этого десятилетия Intel сможет предложить NVIDIA услуги по выпуску графических процессоров по более продвинутому техпроцессу на территории США. Кроме того, NVIDIA требуются и центральные процессоры собственной разработки, и с клиентами Arm компания Intel в этой сфере тоже готова работать.