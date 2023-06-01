В конце концов, в серверном сегменте они уже присутствуют.

Судя по публикации Tom’s Hardware, компания AMD в этом году не стала изменять своей давней традиции проводить кулуарные встречи с представителями прессы в дни проведения Computex, поскольку сотрудник этого информационного ресурса во время визита на Тайвань смог попасть в местный офис AMD и пообщаться там с корпоративным вице-президентом и руководителем клиентского направления бизнеса компании Дэвидом Макафи (David McAfee).

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Источник изображения: Tom’s Hardware

Целью их встречи была демонстрация возможностей блока ускорения работы систем искусственного интеллекта Ryzen AI, который появился в мобильных процессорах семейства Phoenix в этом году. Представители AMD пояснили, что в мобильном сегменте наличие такого аппаратного блока в составе центральных процессоров оправдывает себя с точки зрения экономии электроэнергии и повышения производительности в соответствующих задачах. Не факт, что такие же блоки войдут в состав настольных процессоров компании, поскольку у них нет специфических для мобильного сегмента ограничений на уровень энергопотребления.

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По сути, сейчас AMD намеревается наблюдать за итогами внедрения данной функциональности в мобильных процессорах, чтобы делать дальнейшие выводы об экспансии архитектуры XDNA AI, созданной при помощи выходцев из Xilinx, которую она в прошлом году поглотила. В настольном сегменте, как намекнули представители AMD, специализированные блоки ускорения работы с системами искусственного интеллекта вообще могут появиться в составе дискретных плат, а не центральных процессоров.