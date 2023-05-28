Ещё в начале месяца мы обсуждали озабоченность руководства Intel влиянием геополитических факторов на процесс рассмотрения сделки по поглощению Tower Semiconductor китайскими антимонопольными органами. Ресурс Seeking Alpha утверждает, что по прошествии трёх недель ситуация почти не изменилась в лучшую для Intel сторону.
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Внутри соответствующих органов КНР, как отмечается, мнения по поводу сделки разделились. Часть чиновников склоняется к одобрению сделки между Intel и Tower Semiconductor с выдвижением определённых условий. Прочие китайские чиновники озабочены попытками Intel продвигать в ходе переговоров позицию администрации американского президента. Как сообщается, китайские регуляторы всё ещё пытаются использовать данную сделку в качестве рычага влияния на экспортные ограничения США, которые наложены на китайских производителей чипов с начала октября прошлого года.